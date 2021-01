Piden a Educación identificar pronto a estudiantes que desertaron del sistema

Tegucigalpa, Honduras.

El director de Posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Armando Euceda, manifestó que es necesario identificar a los niños que desertaron del sistema educativo en 2020 y que regresen a las aulas de clases en este nuevo año.



La Secretaría de Educación dice que son 300,000 niños y jóvenes los que desertaron, pero estudios de la sociedad civil revelan que es cerca del medio millón de educandos.

La deserción escolar aumentó considerablemente el año pasado porque debido al covid-19 las clases se desarrollaron de manera virtual y muchos niños y familias no contaban con los medios tecnológicos para seguir adelante.



Además se menciona que 1 millón de niños y jóvenes no se matricularon en el sistema educativo el año 2020, lo que suma 1.5 millones de educandos que necesitan retornar a recibir el pan del saber y es un reto enorme para este 2021.

“Hablemos de actividades a corto plazo, medidas que hay que hacer ya, tenemos que identificar a todos los niños que habiéndose matriculado hace un año en cualquier nivel, no lograron terminar porque abandonaron”, expresó Euceda.



“El Estado tiene la obligación constitucional de darle garantía al cumplimiento de ese derecho humano, como lo es la educación y eso es lo que se debe hacer, identificar a los niños que abandonaron el sistema y hacer un plan de acción para recuperarlos”, indicó.

Futuro

Euceda afirmó que estos niños y jóvenes son el futuro del país y que la educación es fundamental para tener una sociedad más preparada que contribuya al desarrollo de la nación.



“Si eso no se logra, esos niños que está abandonando el sistema educativo, en la escuela o en el colegio, son los ciudadanos del 2030, entonces en el 2030, cuando se pregunten qué hizo esta generación para preparar estos jóvenes, tenemos que decir qué es lo que se hizo, qué hizo el Gobierno, la empresa privada, todos tenemos que dar cuentas”, remarcó.



Aseguró que “esta medida no es imposible hacerla si ya tenemos la lista de los alumnos, esa medida comienza en este momento, haciendo la convocatoria a padres y madres de familia que tienen niños en edad de ir a clases, con pandemia o con cualquier adversidad ellos tienen que matricular a estos niños”.

El exministro de Educación, Marlon Brevé, también consideró que lo primero que hay que hacer en educación es reincorporar a todos los niños y jóvenes que quedaron fuera del sistema.

“Este año hay que recuperar a ese millón de niños y jóvenes que no se matricularon y al otro gran grupo que dice el ministro de Educación que son 300,000 niños que abandonaron, pero los estudios nos dicen que son 500,000”, expresó.

Reto

Brevé es del criterio que hay un gran reto para este año; es decir, asegurar la conectividad a internet para los estudiantes, ya que todo apunta a que las clases seguirán siendo virtuales porque la pandemia sigue contagiando muchas personas a nivel nacional.



“1.5 millones de niños quedaron recibiendo clases, pero muchos de ellos no lo hacían de forma continua, muchos de ellos lo hacían con medios no muy buenos, por ejemplo el Whatsapp, esa no es una buena plataforma para brindar educación”, manifestó.



“El gran reto es asegurar que haya navegación gratuita, conectividad para todos los docentes y niños de los centros educativos públicos, pero para que puedan acceder a una plataforma que se debe crear, tiene que haber una plataforma virtual gratuita y en esta deben haber contendidos pedagógicos”, recomendó.