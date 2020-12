El lunes inician reforzamiento 125,000 estudiantes en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El próximo lunes iniciarán los campamentos lúdicos de aprendizaje para reforzar el desarrollo integral de unos 125,000 estudiantes del sistema público, anunció la viceministra de Educación, Gloria Menjívar.

La actividad se realiza en el marco del proyecto “Todos podemos avanzar” y “es para aquellos estudiantes que no lograron seguir vinculados al sistema y para los que habiendo aprobado el año académico pudiesen reforzar su aprendizaje mediante la nueva tecnología”.



“Tenemos aproximadamente 5,000 voluntarios capacitados y a los mismos se unen los muchachos que se encuentran en su práctica profesional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPN-FM) en las diferentes sedes”, señaló.





“Ellos vienen a apoyar a unos 125,000 estudiantes, aunque pudiesen ser más, e incluso departamentos como Yoro y Ocotepeque ya iniciaron el jueves su proceso de inscripción”, señaló.



“Por ahora, no tenemos datos oficiales de estudiantes reprobados pues esos indicadores los vamos a tener hasta el mes de febrero del 2021, porque el presente año lectivo todavía sigue abierto de manera que los estudiantes que no terminaron de entregar sus actividades de aprendizaje lo puedan hacer en este período”, afirmó.

Proceso

“En ese sentido, estamos preparados para atender a unos 125,000 estudiantes o más, pues eso depende del proceso de inscripción que oficialmente inicia el lunes 14 del presente mes”, afirmó.



Menjívar precisó que “de acuerdo al monitoreo que nos reporta al mes de octubre cerca de unos 350,000 estudiantes no lograron recibir clases mediante una plataforma virtual, sin embargo, no sabemos dónde están muchos de estos alumnos, ya que se ha generado una intensa movilidad interna y traslados como producto de la pandemia y las tormentas Iota y Eta”.



“Asimismo, últimamente estamos viendo mucha migración hacia otros países, lo que dificulta la identificación de estos estudiantes, pero calculamos que unos 350,000 están fuera del sistema o no fueron atendidos por problemas en la red vial, entre otros”, afirmó.



“Pero confiamos que a partir de la próxima semana poder tener datos preliminares de cuantos educandos se estarían inscribiendo en los campamentos lúdicos”, finalizó.