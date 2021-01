Comisionado del RNP pone a disposición su cargo, tras supuestas coimas

Tegucigalpa.



Óscar Rivera, comisionado del partido Libre en el Registro Nacional de las Personas (RNP), puso a disposición su cargo luego de que se filtraran audios en los que supuestamente es involucrado con el pago de coimas.



En Twitter, el comisionado del RNP explicó que su decisión es "para que se haga una investigación exhaustiva para que mi honor no esté en duda".



Ante la publicación de Rivera, Manuel Zelaya, coordinador de Libre respondió: "El @PartidoLibre acepta renuncia del Comisionado del RNP Óscar Rivera, para ser investigado. Las pruebas que circulan lo incriminan y se debe llegar hasta las últimas consecuencias sobre su culpabilidad o su inocencia como él lo asegura".

Filtración de audios

Ayer circularon audios en los que Rivera, enroladores del RNP, y dos diputados de Libre discuten cobros por colocar activistas en coordinaciones del Registro.

En una de las conversaciones se escucha: "amigo Juan Carlos, fíjese que me dijo Óscar que me pusiera en contacto con usted, pero no había podido porque andaba en una zona complicada"



La otra persona responde: "será que me escribe un mensaje ya aceptando el acuerdo y yo le voy a mandar el número de la cuenta y cuándo lo va a depositar", y tras mencionar tres bancos siguió: "sobre lo del contrato yo doy la orden para que lo agilicen. Entiendo a partir del pago de marzo".



Posteriormente, la conversación continúa con uno de los sujetos pidiéndo a otro que le envíe información, por medio de WhatsApp, en donde acepta el convenio con una compañera llamada Doris.





En un segundo audio se une otra persona que se dirige a Juan Carlos: "hay que hablarlo claramente. Yo vine y propuse para que la cuestión llegara a un equilibrio y eso lo hicimos en presencia de dos diputados, Óscar, Doris y yo, pero al siguiente día aparece un congresista (ya fallecido), como cualquier mercader, pidiendo doce mil pesos. Sin embargo, le expliqué que la sugerencia que había dado el comisionado Óscar Rivera, era de que llegáramos a un acuerdo, pero él (diputado) estaba tratando de salirse del convenio, no obstante, él no aceptó mi propuesta y yo tampoco la del (congresista) del departamento de El Paraíso", argumentó.



Tras las negociaciones llegaron a un acuerdo de un pago de 12,000 lempiras, según se escuchó en un tercer audio: "Mire amigo, yo estoy dispuesto a que firmemos eso, pero no es cierto que nosotros tenemos más prebendas. Es igualito, y ella (Doris) sabe porque está dentro del movimiento, ni un cinco más y ni un cinco menos, y la única diferencia son los 20 mil lempiras, pero de ahí son los mismos estipendios".



"Dígale a la compañera que mantengamos el equilibrio entre los dos y yo estoy fregado económicamente", dice un sujeto llamado Marvin, quien en otra conversaión saluda al comisionado Óscar Rivera. "Estoy un poco sorprendido por la información que me acaban de dar. Siento que es una negociación de Chico y esa no era la parte"



Rivera responde: "esa es mi decisión, no invente y por eso le estoy llamando. Creo que no entendió el mensaje que Juan Carlos le dio, yo lo voy a ratificar a usted de coordinador, pero necesito que la otra parte esté tranquila también".