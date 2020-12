Crisis económica obliga a cerrar más de 50 negocios en La Ceiba

LA CEIBA.

El comercio en el centro de las ciudad de La Ceiba se ve poco alentador. Y es que la pandemia del coronavirus ha asestado un duro golpe a la economía local.

Según cifras del departamento de control tributario de la alcaldía ceibeña, en lo que va del año unos 50 negocios han cerrado sus puertas y más de 60 han suspendido sus servicios temporalmente.

El sector más afectado es el de tiendas de ropa y artículos de variedades. “Han habido muchos cierres de negocios, un poco más de 50. Los dueños manifiestan que uno de los motivos es la pandemia. Muchas de estas empresas son nacionales que han cerrado sus sucursales y otras locales”, manifestó Yesenia Garmendia, subjefa de control tributario. “A la par han habido apertura de negocios, pero muy poco comparado a los cierres”.

De interés 1. Con la entrega del aguinaldo se mueven unos 100 millones de lempiras en el comercio de La Ceiba.

2. La alcaldía ceibeña ha estado en una crisis permanente en los últimos años. Actualmente arrastra una deuda de 848,707,549.73 lempiras.

3. Algunos negocios han sobrevivido porque los dueños de los locales le han bajado el pago del alquiler.

Joaquín Zelaya, propietario de un pequeño local en el centro, recordó que “desde antes de la pandemia La Ceiba ya estaba en crisis económica. Tenía dos empleadas y tuve que decirles que ya no las ocupaba porque estuvimos cerrados varios meses y cuando abrimos casi no se vende”.

Y es que la mala situación económica no solo ha tocado las puertas de pequeños negocios. En los últimos meses, la banca privada se ha visto obligada a cerrar tres sucursales. Un banco cerrará una de sus agencias en el centro. Asimismo, una agencia bancaria, que operaba en la terminal de buses San José pidió formalmente a la Corporación Municipal la rebaja del alquiler del local. En la nota enviada a la alcaldía indican que si no obtienen una repuesta positiva a su petición, no podrán reabrir la sucursal debido a la crisis.

Respiro

Para Jimi Benítez, economista y director de la Cámara de Comercio de La Ceiba, la entrega del aguinaldo a los trabajadores vendría a paliar la situación. Sin embargo, sabe que el aumento del circulante, no tendrá la bonanza de otros años debido a que al menos unos mil empleos se han perdido.

“Siempre para este mes hay un mayor flujo de dinero y por eso hay muchas empresas que se han estado activando. Habrá menos dinero que otros años, pero los aguinaldos ayudarán a la economía. Las empresas y microempresas se están diversificando”.