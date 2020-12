Dueños de botes dragarán puerto de La Ceiba

La Ceiba, Honduras.



A inicios de enero de 2021 dará inicio el dragado del muelle de cabotaje de La Ceiba, a un costo de aproximadamente 11 millones de lempiras.



Los fondos para realizar la obra correrán por cuenta de los empresarios y dueños de embarcaciones de la isla de Roatán.



El acuerdo se dio amparado en un convenio de pago contra impuestos en una reunión sostenida ayer en las instalaciones marítimas.



La empresa Inversol, con sede en Roatán, es la que realizará los trabajos. Se espera que se extraigan de la bocana del puerto unos 30,000 metros cúbicos de sedimento.

Muelle de cabotaje Urge de un dragado general en los 600 metros de longitud del canal de acceso. El costo sería de más de 100,000 lempiras.

Con esto se busca que la profundidad del muelle esté en nivel óptimo, que son 15 pies. Actualmente está en unos 8 pies, lo que ha provocado que en las últimas semanas, varios botes cargueros encallen provocando numerosas pérdidas para su propietarios.



Los empresarios le adeudan a la administración puerto más de 10 millones de lempiras por concepto de impuestos. Con ese dinero estarían pagando el costo del dragado.



“La municipalidad no tiene dinero y este convenio es una ayuda mutua. Esto es bueno porque la alcaldía no va a invertir fondos. Esta empresa tiene que hacer un buen trabajo ya que los barcos de ellos en su mayoría son los que utilizan el puerto”, manifestó German Cruz, regidor municipal.



“Estamos contentos de haber llegado a un acuerdo con los empresarios de Roatán. La próxima semana iniciamos con los trabajos previos para que a inicios de enero se comience con el dragado. La mayor parte de este dinero va a salir de las cuentas por cobrar”, apuntó por su parte Héctor Caballero, gerente de la terminal marítima.



La administración del muelle de cabotaje tenía previsto cerrar el año con una recaudación de 40 millones de lempiras, por concepto de impuestos. Sin embargo, debido a la pandemia solo se obtendrán alrededor de 22 millones. ‘‘Queremos solucionar el problema del dragado de una vez por todas. Ya dimos el primer paso y pronto vamos a empezar”, aseguró por su parte, Rom Macnab, empresario y diputado por Islas de la Bahía.



La falta de un buen dragado en el muelle ha sido un problema permanente. Ante la falta de fondos, la comuna ceibeña no ha podido darle respuesta a los dueños de botes quienes se han mantenido en protesta ya que sus embarcaciones tienen problemas al momento de ingresar y salir del puerto.