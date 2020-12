Juan Orlano Hernández vuelve a pedir que Honduras acceda a fondo verde

Tegucigalpa, Honduras.



En la Cumbre sobre la Ambición Climática de 2020, el presidente Juan Orlando Hernández pidió el fin de semana ante las naciones del mundo acceder a los Fondos Verdes del Clima e invitó a conocer la realidad que afronta Honduras después del paso devastador de los huracanes Eta y Iota.



“Este es el escenario correcto para pedir que se haga lo correcto. Durante he sido presidente de mi país, en todas mis intervenciones hemos solicitado lo mismo y no hemos sido escuchados. Los Fondos Verdes para el Clima no llegan como deberían hacerlo y esto solo puede hacerse con su intervención y buena voluntad”, expuso el mandatario en su discurso de manera virtual ante los participantes en la cumbre.



“Ustedes pueden crear una ventana de emergencia con fondos disponibles, de una forma más simplificada de adquisición, sin tanta burocracia y accesibles de inmediato para países como el nuestro que sufren constantemente los efectos del cambio climático”, señaló el gobernante hondureño.



Naciones Unidas, Reino Unido y Francia, en asociación con Chile e Italia, convocaron la Cumbre sobre la Ambición Climática de 2020, que congrega a dirigentes de distintos ámbitos dispuestos a asumir nuevos compromisos para hacer frente al cambio climático y cumplir el Acuerdo de París, cinco años después de su adopción el 12 de diciembre de 2015.



En esta cumbre de 2020, los países establecerán nuevos y ambiciosos compromisos en el marco de los tres pilares del Acuerdo de París, que son la mitigación, la adaptación y la financiación.



“Nunca podremos desarrollarnos como nación si cada 20 años debemos reconstruir carreteras, puentes, escuelas, calles… No es justo que una familia pierda su trabajo de toda una vida a causa de las lluvias. No es justo que un productor del mejor café del mundo pierda su cosecha porque no puede sacarla, porque no hay acceso a calles”, afirmó.