La Ceiba espera más aerolíneas, pero no todas tienen interés

SAN PEDRO SULA.

La Ceiba, que este jueves por primera vez recibirá un avión procedente de Europa, espera que otras compañías, como Spirit, American Airlines y United, sigan el ejemplo de Air Europa, la cual ha optado por aterrizar en el Aeropuerto Internacional Golosón (LCE); sin embargo, no todas tienen interés.

Esta semana, mientras la Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (Ehisa) limpia y restaura el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales (SAP), después de las inundaciones causadas por Eta y Iota, el Golosón comienza a recibir los vuelos de Air Europa que salían de Madrid con destino a San Pedro Sula.

En La Ceiba ha surgido una gran expectativa luego de que representantes de aerolíneas que operan en el Villeda Morales junto con autoridades del Gobierno y del municipio de La Ceiba visitaron el Golosón a finales del mes anterior para conocer la infraestructura y tomar una decisión; mas, solo Air Europa determinó llegar a esta ciudad con un Boeing 787-8 Dreamliner.

“Air Europa tendrá su primer vuelo esta semana. Estamos a la espera de una respuesta de Spirit porque esa empresa hizo una visita. No estamos seguros que venga American Airlines, United tampoco. Después del jueves, después del primer vuelo de Air Europa, habrá otra historia y quizá tomen la decisión”, dijo Raúl Ponce, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida (CCIA).

“Las líneas aéreas que aterrizan en San Pedro Sula y en Toncontín, como American, United y Avianca, definitivamente no están considerando a La Ceiba”: Leo Castellón , asesor de Ehisa.

Ponce, quien participó en las visitas que realizaron los representantes de Air Europa, Spirit y aerolíneas de carga, informó que también DHL mantiene un interés “ahora que el Golosón tendrá una aduana aérea”.

La semana anterior, el Congreso Nacional aprobó en un solo debate la apertura de una aduana aérea multimodal en el aeropuerto ceibeño con el fin de reanudar el flujo comercial que entraba y salía por medio de la aduana La Mesa del Villeda Morales.

Hasta al momento, las compañías American y United no han programado vuelos para operar en diciembre de Estados Unidos a La Ceiba, lo cual indica que estas empresas por razones de factibilidad financiera prefieren esperar la reactivación de las operaciones del aeropuerto de San Pedro Sula.

Los ceibeños esperan que, además de Air Europa, otras aerolíneas opten por usar el Aeropuerto Internacional Golosón para que conozcan las ventajas y oportunidades que les da la ciudad y decidan quedarse de manera indefinida.

Este mes

En un comunicado emitido el viernes anterior, Ehisa anunció que está “trabajando a paso redoblado” en la limpieza del Villeda Morales “para iniciar operaciones antes de finalizar el año 2020”, es decir, en menos de tres semanas.

Pese a que Ehisa tiene como meta abrir el Villeda Morales en los próximos días, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (Ahac) emitió un aviso para navegantes (conocido en inglés como Notam, Notice To Airmen) en el cual indicó que este aeropuerto estará cerrado todo el año para evitar que los pasajeros, tanto nacionales como internacionales, entren en confusión e incertidumbre al comprar un boleto aéreo.

Algunas empresas han tomando las previsiones que el caso amerita, por ejemplo, para que sus clientes no busquen vuelos relacionados con el Villeda Morales, la aerolínea hondureña CM Airlines, desde este 10 de noviembre mantiene un aviso en su página web (cmairlines.com) en el cual explica que “debido a los daños causados por la tormenta tropical Eta en las instalaciones del aeropuerto de San Pedro Sula, todos los vuelos hacia y desde esa ciudad están cancelados por el resto del mes de diciembre”.

Las autoridades municipales, las cuales creen que otras aerolíneas podrían anunciar sus vuelos, incluida UPS, han estado en los últimos días en reuniones con propietarios de hoteles y restaurantes para que ofrezcan condiciones óptimas a las tripulaciones y pasajeros que, según ellas, se desplazarán de otras partes del país a tomar los vuelos.

Más que un uso temporal, “nuestra intención es que las aerolíneas conozcan las ventajas y las facilidades que ofrece La Ceiba para que se queden de manera permanente en el aeropuerto Golosón”, dijo Jerry Sabio, alcalde de La Ceiba, en una entrevista telefónica.

Nadie más

Pero Michael Wehmeyer, presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas (Ahla), le informó a Diario LA PRENSA que “solo Air Europa ha confirmado su operación este jueves que viene”.

“De ahí no tenemos nada más… Y con eso hay que tener mucho cuidado porque lo que estaba preguntando usted es (sobre) American Airlines. American Airlines no ha dicho absolutamente nada, nadie ha dicho nada, nadie ha puesto sus intenciones todavía en volar (a La Ceiba). En el momento que se haga, pues ellos lo van a publicar”, aclaró Wehmeyer al ser consultado sobre si American y United tenían intenciones de volar a La Ceiba.

Para las aerolíneas estadounidenses American y United aterrizar en Golosón no es urgente, puesto que estas compañías vuelan a Toncontín y a través de ese aeropuerto pueden atender a sus clientes de la costa norte y occidente del país que no pondrán hacer su embarque en San Pedro Sula.

Por esa razón, según Leo Castellón, asesor de transición aeroportuaria de Ehisa, “las líneas aéreas que aterrizan en San Pedro Sula y en Toncontín, como American, United y Avianca, definitivamente no están considerando a La Ceiba como un aeropuerto alterno… Toncontín está funcionando totalmente y la carretera está buena”.

En cambio, las empresas que no operan en Tocontín, como Air Europa (la cual ya decidió), Aeroméxico y Spirit tendrán que tomar una decisión considerando y aceptando las características de la pista y de la terminal ceibeña.

Vuelos internacionales

El Aeropuerto Internacional Golosón (LCE) ha operado vuelos internacionales a Gran Caimán, también a Toronto y Montreal, Canadá.

“Nosotros les dimos un estudio técnico de la pista y la terminal a las aerolíneas para que consideren si se podían adaptar a la terminal, no la terminal adaptarse a ellas. Air Europa lo hizo y cambió el avión. El avión que aterrizará en La Ceiba tiene una distribución de ejes diferente al del avión que aterriza en San Pedro Sula”, explicó Castellón.

“Spirit y Aeroméxico, por las políticas de esas compañías, no aterrizan en Toncontín y tendrán que determinar si la operación se adapta a la terminal de Golosón”, añadió.

Indudablemente, volar o no a Golosón depende, igualmente, del tiempo que Ehisa demorará en habilitar la pista y la terminal y de la celeridad con la cual Ahac logre equiparse de todos los instrumentos de navegación que perdió durante las inundaciones provocadas por las tormentas Eta y Iota.

“Tenemos lista la terminal y tenemos limpia la pista, pero esto no es suficiente para recibir y despechar vuelos. Esto está alineado con todos los actores que funcionan allí: líneas aéreas, Migración, TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) y lo más importante es rectificar la terminal. El contratista electromecánico comenzó a trabajar hace dos días y tiene que revisar cables, tuberías, evaluar todos los aparatos electromecánicos... Si no podemos utilizar las mangas, ya tenemos el protocolo para que desaborden con gradas, pero no podemos obviar la electricidad”, explicó.

Castellón dijo que “Aeronáutica está trabajando para reactivar el Por, el cual permite conectar con la aeronave y estaciones meteorológicas y una serie de aparatos que dan asistencia a tierra para el aterrizaje”, dijo.

“Estamos haciendo el mejor esfuerzo para poder recibir y despegar vuelos, pero es riesgoso decirlo porque no sabemos con qué otro problema nos vamos a encontrar”.

Para ofrecer certidumbre y ayudar a las aerolíneas a tomar una decisión oportuna sobre si volar o no a La Ceiba, Ehisa tendrá que poner a funcionar en condiciones idóneas la terminal y la pista y al mismo tiempo Ahac deberá restaurar todo el sistema de navegación del Villeda Morales.