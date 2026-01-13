Primeras medidas de “Tito” Asfura definirán si migratorio

En 2020, debido a la pandemia de COVID-19 y a las restricciones de movilidad, la cifra cayó drásticamente a 36,588, representando la menor cantidad en ese período. Posteriormente, durante el 2021 y 2022, las deportaciones se recuperaron, alcanzando 52,968 y 88,555 respectivamente, mostrando la reactivación de los flujos migratorios y de las políticas de deportación.A partir de 2023 se observó una tendencia descendente en las cifras, con 58,759 <b>deportados</b> en 2023, 45,357 en 2024 y 34,220 a octubre de 2025. Si se suman los datos de los últimos tres años, el total de retornados/deportados superó los 138,000.