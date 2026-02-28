  1. Inicio
USA recomienda a los buques evitar el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico

El estrecho de Ormuz, única salida del golfo Pérsico hacia el mar Arábigo, posee una enorme relevancia estratégica, ya que por sus aguas transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial

  • Actualizado: 28 de febrero de 2026 a las 12:09 -
  • Agencia EFE
Imagen cedida por la Marina estadounidense de un barco pesquero iraní hundiéndose en el Estrecho de Ormuz, Golfo Pérsico.

EFE
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

El Departamento de Transportes de Estados Unidos emitió este sábado una recomendación para que los buques comerciales eviten navegar por el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo debido al ataque a gran escala de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"El 28 de febrero, comenzó una importante actividad militar en las zonas geográficas mencionadas anteriormente. Se recomienda a los buques mantenerse alejados de esta zona en la medida de lo posible", apuntó la Administración Marítima en una alerta que estará vigente hasta el 7 de marzo.

Imágenes de las explosiones en Irán tras la operación “Rugido de León” lanzada por Israel y USA

La nota recordó que cualquier buque comercial con bandera, propiedad o tripulación estadounidense "debe mantener una distancia de 30 millas náuticas con respecto a los buques militares estadounidenses para reducir el riesgo de ser confundidos con una amenaza".

El estrecho de Ormuz, única salida del golfo Pérsico hacia el mar Arábigo, posee una enorme relevancia estratégica, ya que por sus aguas transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, además de grandes volúmenes de gas natural licuado, por lo que cualquier alteración en esta vía puede provocar un alza en los precios de la energía y fuertes impactos en la economía global.

A pesar de las negociaciones nucleares en curso entre Washington y Teherán, Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque a gran escala contra Irán, que ha respondido con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en toda la región.

efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

