Elsa Oseguera destapa que Davis Flow se operó los glúteos

La separación entre la periodista hondureña Elsa Oseguera y el tiktoker Davis Flow continúa dando de qué hablar y sumando capítulos a una de las rupturas más comentadas del espectáculo hondureño.
Lejos de apagarse, la polémica parece intensificarse con cada nueva publicación en redes sociales, donde Elsa ha vuelto a encender la conversación con declaraciones que no han pasado desapercibidas entre sus seguidores y detractores.
En esta ocasión, fue una dinámica de preguntas y respuestas en las historias de Instagram de la comunicadora la que desató una nueva tormenta mediática.
Todo comenzó cuando un seguidor le consultó directamente si a su expareja no le gustaban los glúteos operados, una pregunta que, lejos de ser ignorada, recibió una respuesta tan directa como incendiaria.
“No le gustan, le encantan. Tanto que hasta se mandó a operar el de él. ¿Quieren que les suba las fotos proceso?”, escribió Elsa Oseguera, acompañando el mensaje con su característico tono sarcástico.
La respuesta no tardó en viralizarse y provocar una avalancha de reacciones en redes sociales. Comentarios, memes y debates se multiplicaron en cuestión de horas, dividiendo opiniones entre quienes respaldan la franqueza de la periodista y quienes consideran que este tipo de revelaciones solo avivan una polémica innecesaria tras la ruptura.
Para muchos usuarios, el comentario fue interpretado como una indirecta cargada de ironía; para otros, una revelación sin filtros que dejó a Davis Flow en el centro del escrutinio público.
Pese al revuelo generado, hasta el momento el tiktoker no ha emitido ninguna respuesta oficial ni ha reaccionado públicamente a las declaraciones de su expareja.
Su silencio, lejos de calmar los ánimos, ha aumentado la expectativa entre los seguidores de ambos, quienes permanecen atentos a cualquier pronunciamiento que pueda surgir en las próximas horas o días.
La ruptura entre Elsa Oseguera y Davis Flow ha estado marcada desde el inicio por declaraciones cruzadas, especulaciones y constantes reacciones en plataformas digitales, convirtiéndose en un tema recurrente en la farándula hondureña.
Lo cierto, es que las declaraciones de Elsa han encendido la curiosidad sobre si Davis Flow se hizo un retoque estético en sus glúteos.
Mientras tanto, la audiencia continúa expectante, preguntándose si este será el último episodio de una separación que, por ahora, sigue dando mucho de qué hablar y manteniendo a ambos protagonistas en el ojo del huracán mediático.