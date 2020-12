Enee respetará contrato con EEH, asegura interventora

Tegucigalpa.



Luego de que se publicara en el diario oficial La Gaceta el decreto PCM 081-2020, con el que se autoriza que los proyectos manejados por la ya extinta Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza) sean liderados por los correspondientes concedentes, la comisión interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica informó que respetará el contrato entre el gobierno y la Empresa Energía Honduras (EEH).



En un comunicado dado a conocer a la opinión pública la interventora explica que "todas las acciones que se efectúen por parte del concedente, serán dentro del marco de las atribuciones establecidas en el contrato y la legislación vigente aplicable, respetando en todo momento la seguridad jurídica".



En ese sentido, tras el cierre de Coalinza el proyecto de la EEH será comandado ahora por la estatal eléctrica.





El decreto PCM aprobado ha generado polémica debido a que si el Gobierno incumple el contrato con la EEH, el Estado debería pagar una indemnización de unos 500 millones de dólares (más de 12,000 millones de lempiras).

Reacción EEH

Ricardo Roa Barragán, gerente de la EEH, anunció ayer que como empresa desde la semana pasada presentaron un recurso ante la Sala Constitucional en contra del decreto PCM-081-2020.

El gerente del consorcio de capital honduro-colombiano denunció que con el decreto se busca dar el liderazgo que tenía Coalianza a la Enee, entregándole nuevamente el control donde se toman las decisiones estructurales e importantes en la ejecución y discusiones de contratos de alianzas público-privadas (APP). “En estos contratos tratándose de un tema tan importante como es la energía hay que tener mucho cuidado y medir las cosas con mucho pulso y ponderación”, manifestó.





Roa Barragán indicó que hasta el momento no les han presentado ningún oficio en la que digan que el inversionista operador ha incumplido con alguno de sus de sus indicadores.



El recurso interpuesto ante el Poder Judicial es para que declare su no obligatoriedad por contener disposiciones que contravienen, disminuyen y tergiversan derechos constitucionales de la EEH.



El gerente de la EEH dijo que no ha interpuesto una demanda, sino un reclamo de la deuda que ha contraído el Estado con la concesionaria que hasta la fecha es de 409 millones de dólares, de los cuales 277 millones son por costo fijo y la diferencia por intereses e inversiones.