Ministerio Publica investigará el origen de los $18,000 que llevaba Mel Zelaya

28 Nov 2020 / 01:08 AM / Staff

“Aquí ha de haber como 12,000 dólares creo yo... pero esto es un error que me den este dinero a mí, no lo declaré, no sabía que tenía esto aquí”, dijo a la oficial de seguridad aeroportuaria.