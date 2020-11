Los casos de COVID-19 van en aumento, advierte epidemiólogo

Tegucigalpa, Honduras

El epidemiólogo Kenneth Rodríguez advirtió este jueves que los casos de coronavirus en Honduras siguen en aumento y la población se ha relajado, dejando de seguir las medidas de bioseguridad.

“Ya estamos teniendo las consecuencias por el relajamiento que la población ha tenido, este relajamiento viene porque ante salvar una vida humana, nadie se va a estar acordando de ponerse una mascarilla”, manifestó Rodríguez.



Dato A la fecha se contabilizan más de 106,116 casos de coronavirus y 2,888 muertes.

Recordó que “el COVID-19 no se va a ir con las tormentas, no se va a ir con las vacunas, no sabemos por cuánto tiempo va a estar en el país”.



Actualmente hay más de 90,000 personas albergadas a nivel nacional, lo que implica aglomeración de personas, escenario perfecto para la propagación del virus.



Aunque la Secretaría de Salud está dando un seguimiento continuo a estos lugares y realizando pruebas para detectar la enfermedad, los casos han aumentado en las últimas semanas.



“No pudimos llegar a realizar 3,000 pruebas diarias para saber en qué lugares estaba el virus y así mitigar el impacto”, señaló.