Unas 20,000 personas se niegan a evacuar en Villanueva

VILLANUEVA.

Lastenia Rivera (de 77 años) y su nieta Amy Giselle (de 3) buscaban ayer entre el fango y las ruinas de su vivienda, en Brisas de El Calán, alguna ropa “en buen estado” después de la inundación que dejó la tormenta Eta el 4 y 5 de noviembre.

Desde ese fatídica noche en la cual la quebrada Chasnigua se desbordó sobre la aldea El Calán, creando una corriente de destrucción colina abajo, esta pequeña familia ha permanecido en un barrio en la parte alta de Villanueva y la idea de volver para limpiar y reconstruir su casa se ha disipado por el inminente azote del huracán Iota, fenómeno que se aproxima al territorio nacional.

Emergencias 1- En Villanueva, el número de gestión de riesgo ante cualquier eventualidad es 9742-2436. En el municipio hay 53 albergues.



2- En San Manuel, el número del Codem es el 3217-7240. En el municipio hay 12 albergues



3- En Choloma se ha ordenado la evacuación obligatoria de más de 43 comunidades en el norte y los Bajos de Choloma.

Éxodo

Aunque las labores de limpieza de 1,500 casas afectadas en El Calán habían avanzado, entre el viernes y el sábado, unas 700 familias de nuevo salieron huyendo con lo poco que les quedó por Eta; algunos rumbo a albergues y a otros municipios, pero la mayoría a viviendas de amigos en la zona alta de Villanueva.

Justiniano Márquez, vocal del patronato de Brisas de El Calán, informó que previendo el desbordamiento de la Chasnigua y deslizamientos del cerro, cientos de familias han salido para refugiarse y salvaguardar sus vidas porque “Iota podría ser peor que Eta”.

70, 000 desplazados en Villanueva

En Villanueva, 10,000 personas están en albergues y unas 60,000 en hogares desde este 5 de noviembre

“Les hemos dicho a todos que agarren para San Pedro Sula u otros puntos donde estén a salvo, desde hace dos días comenzó a salir la gente. Este huracán Iota nos amenaza y estamos en alerta”, dijo.

Ayer imperaba un ambiente desolado en El Calán.

Daniel Romero, oficial de gestión de riesgo de Villanueva, informó que en este municipio han evacuado 70,000 personas en zonas de riesgo, de las cuales 60,000 se han desplazado a viviendas de amigos y familiares y 10,000 están en 53 albergues que se han habilitado en el municipio.

“Estamos yendo a las comunidades vulnerables con altavoces para instar a las personas a que salgan de sus casas porque Iota representa un gran peligro”.

En todos los municipios de valle de Sula las personas se han refugiado en partes altas o se han trasladado a otros puntos del país.

Las comunidades más vulnerables y donde se han dado las grandes movilizaciones son Kilómetro 71, Nuevo Chamelecón, Kilómetro 86, Tres Reyes, El Calán, Marañón, Dos Caminos, El Milagro, la Valle, Guarumas y Bella Vista.

“Hemos colapsado en el sistema de albergues, no tenemos la capacidad para tanta gente, pero la solidaridad de los familiares y amigos que dan alojamiento ha sido clave. Unas 20,000 personas no quieren evacuar porque no creen y porque se aferran a las pocas cosas que les han quedado. Están esperando a que arrecie la lluvia para salir”, dijo.

Las pérdidas en Villanueva, de forma preliminar, es de L188 millones por Eta y Iota acrecentaría las pérdidas, algo que se reflejará a largo plazo en el municipio y dejará retraso en muchas áreas, según el funcionario.

Mi casa aún sigue inundada por eta, ojalá iota no ocasione daños porque esto es duro. Magaly Argueta, albergada en Pimienta

Pimienta

Dionisio García, coordinador del comité de emergencia municipal (Codem) de Pimienta, informó que aunque la población ya había limpiado gran parte de las viviendas que habían sido afectadas por Eta, los afectados nuevamente han tenido que salir para ser albergados.

En este municipio hay cerca de 1,500 familias damnificadas, de las cuales el 20% permanece en albergues y un 80% en viviendas particulares de amigos o familiares en la parte alta del municipio y otros departamentos. “Los 15 albergues están listos, la gente es consciente, y a partir de ayer se inició una vigilia de alerta por Iota”, dijo.

En el barrio El Playón se perdió en el 70% por la crecida del Ulúa; mientras que las comunidades El Bosque, Terraplén, 10 de Mayo, El Rastro, El Tanque, La Promesa y la 10 de Mayo resultaron gravemente afectadas.

El funcionario dijo que el caudal del río Ulúa ayer fue bastante bajo hasta horas de la tarde, pese a que las descargas de la represa Francisco Morazán comenzaron el sábado a las 9:00 am y finalizarían hoy.

El temor por Iota está presente en la población luego de que Eta arrasara con todo.

Potrerillos

Román Arias, vicealcalde y coordinador del Codem de Potrerillos, informó que en ese municipio 7,880 personas de 1,390 familias resultaron damnificadas.

De estas, 186 familias permanecen en albergues y el resto están en viviendas particulares.

Aunque las labores de limpieza de las casas de 1,576 familias habían comenzado la semana pasada, estas acciones se tuvieron que suspender por Iota y las personas permanecerán albergadas hasta que el ciclón pase para salvaguardar sus vidas.

“Los bordos de los ríos Blanco y Ulúa cedieron con Eta y eso provocó inundaciones masivas en los barrios bajos como Cabañas, Morazán, Suyapa, Pedregal, Mi Esperanza, Sinaí, Príncipe de Paz y Maravilla, incluso, se llenó en lugares adonde nunca se había inundado, como aldea Bejuco. Esperamos que Iota no sea tan fuerte y se aleje del país porque no aguantamos, desde ayer el Codem está en alerta”, dijo el vicealcalde. El crecimiento del Ulúa ha sido mínimo en Potrerillos.

Esperamos en Dios que iota no sea fuerte porque lo hemos perdido todo por Eta. Alba luz Rodríguez, lbergada en Potrerillos

San Manuel

Maycol Yanes, coordinador del Codem y logística del municipio de San Manuel, informó que están en alerta porque Eta dejó dañados los bordos del Ulúa desde el puente La Democracia hasta la aldea Santiago, Pimienta, por lo que el municipio está completamente vulnerable. En ese municipio se ha evacuado a cerca de 2,200 personas de la zona baja; pero las pérdidas para la industria agropecuaria y empresas locales es millonaria por las llenas.

El Codem de Pimienta está en alerta ante Iota y se disponen 12 albergues, tres lanchas de motor, una retroexcavadora y camiones para disponerlos ante cualquier eventualidad que se presente por este huracán.

El Progreso

Ayer, Max Gonzales, ministro de Copeco, y las autoridades de la alcaldía de la Perla del Ulúa, El Negrito y Santa Rita se reunieron para abordar estrategias de emergencia que puedan mitigar el impacto de Iota. Los alcaldes presentes pidieron con urgencia al Gobierno la donación de colchonetas a las personas damnificadas porque duermen en el suelo.

Gonzales dijo que las colchonetas están escasas en el país y que por los acaparadores el precio ha subido de 300 a 1,200 lempiras por unidad.

Ni para el mitch se había visto esta destrucción, nos refugiamos en la parte alta de villanueva Lastenia Rivera, damnificada en El Calán

En El Progreso hay 72 albergues, en los cuales hasta ayer había 6,926 personas.

El alcalde Alexander López dijo que se han distribuido 120,000 bolsas de agua a zonas donde el suministro de agua ha estado inhabilitado desde el 5 de noviembre por Eta y se mantendrá vigilancia por Iota. Se tienen preparadas varias lanchas para en caso de ser necesario evacuar personas.

Choloma

El Codem cholomeño ordenó la evacuación obligatoria de la Carrión, Río Blanquito, Chilar, Naranjal, Mario Gonzales, Corsa, Gracias a Dios, Barrio Abajo, Juan Orlando Hernández, El Trébol, Castaños, Boquitas y Morales, colonia Río Nance y Bajos de Choloma.

También se ordenó la evacuación preventiva por la posible crecida del río Choloma en las colonias del centro: Rubí, Guayabal, San Carlos, Candelaria, Villa Valencia, San Rafael, San Jorge, Las Fuentes, Las Américas, la Adhe, la Japón y barrio Concepción.