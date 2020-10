Médicos recomiendan a hondureños visitar lugares al aire libre en feriado

San Pedro Sula, Honduras.

Si ha decidido salir a algún destino turístico durante la Semana Morazánica, los médicos recomiendan elegir lugares donde no haya aglomeración de personas y no dejar de usar la mascarilla y el lavado frecuente de manos para evitar contagiarse del covid-19.

Diógenes Chávez, subdirector de la Región Sanitaria del departamento de Cortés, recomendó a los hondureños no bajar la guardia ante la enfermedad y continuar usando la mascarilla, manteniendo el distanciamiento de dos metros entre las personas, el uso de alcohol en gel y el lavado frecuente de manos.

“Hago un llamado a la población que si ha decidido salir que de preferencia trate de estar en lugares que no estén muy concurridos de personas, lo ideal es visitar lugares con espacios libres, ya que se ha demostrado que entre más personas hay en espacios cerrados el riesgo del contagio es grande”, expresó Chávez.

LEA: Comienzan operativos policiales previo a la Semana Morazánica

El doctor recomendó salir con el núcleo familiar “en lugares al aire libre, visitar hoteles de montaña o, si irá a la playa, hacerlo retirado de las demás personas, ya que somos conscientes de que la economía no debe colapsar, pero también decirle a la población que deben usar de manera responsable las medidas de bioseguridad”.

En los 11 municipios que abarca la Región Sanitaria de Cortés (San Pedro Sula tiene su propia región de salud) se registraban hasta ayer 12,402 contagios de covid-19, siendo Choloma el más afectado 3,059 casos, Puerto Cortés con 2,353 y Villanueva con 1,874 enfermos por el virus. Hasta la fecha ha habido 337 muertos.

Permanecer juntos

Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, indicó que al momento de salir a vacacionar durante estos días que adopte la “burbuja social”, que es salir con su familia, permanecer juntos y establecer un perímetro de entre tres a cinco metros de las demás personas.

Aconsejó a los ciudadanos no acercarse a las personas que no anden con mascarilla y que los lugares que visite tengan todas las medidas de bioseguridad. “El menor riesgo es hacer turismo de montaña, al aire libre, evitar aglomeraciones, pero mi recomendación en este momento es que si usted padece de hipertensión arterial, diabetes, asma o es obeso, no salga de su casa porque son las personas más propensas a morir en el caso que les dé el coronavirus, y mejor evite salir de su casa”, aconsejó.

Médicos lamentan que la población se haya relajado.

Suyapa Domínguez, jefa de la Unidad de Vigilancia de la Región de Salud del departamento de Yoro, dijo que si no se tiene planificado salir que no lo haga, para evitar contagiarse, pero si lo hace debe adoptar todas las medidas que se han recomendado.

La epidemióloga añadió que la población se ha relajado y cree que los casos han disminuido y no está haciendo el adecuado uso de la mascarilla. “No se usa en la cabeza ni abajo de la barbilla, se debe cubrir la nariz y la boca. Si salimos debemos usar la mascarilla permanentemente y evitar tocarnos la cara, ya que el virus entra por la boca, nariz y ojos porque no sabemos si nuestros manos están infectadas”, expresó.

En el departamento de Yoro se registran más de 6,000 casos de covid-19, siendo El Progreso, Yoro y Olanchito los municipios más afectados. Los fallecidos a causa del virus ascienden a 200, conforme a lo informado por la doctora Domínguez.