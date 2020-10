El coronavirus bate récord de contagios en el mundo

LIMA. La inmovilización nocturna, o toque de queda, y la prohibición de reuniones sociales se extenderán en Perú hasta fines de noviembre para evitar una segunda ola de contagios de la covid-19, anunció el presidente peruano, Martín Vizcarra.

El decreto supremo que prorroga, por 30 días, el estado de emergencia nacional por la pandemia fue aprobado ayer miércoles en Consejo de Ministros.

“Si nos confiamos, nuevamente se enciende el contagio y eso queremos evitar”, dijo Vizcarra en una rueda de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno sobre el tratamiento de la crisis con miras a los últimos meses del año.

Perú ha acumulado hasta la fecha más de 892,000 casos de contagio de covid-19, con más de 814,000 recuperados de la enfermedad y más de 34,000 muertos, la mayoría adultos mayores.

Debido a que en octubre los peruanos celebran la fiesta religiosa del Señor de los Milagros, que congrega a miles de ciudadanos en su procesión, así como el día de la Canción Criolla, el próximo sábado 31, Vizcarra hizo un pedido de reflexión para que eviten las concentraciones y no rompan las normas establecidas. “Por un día, una costumbre, una celebración, no tiremos a la borda todo ello. No prendamos la chispa nuevamente”.