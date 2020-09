Circulación de 2 dígitos alienta la reactivación económica en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

A partir del lunes 21 de septiembre se permitirá la circulación de dos dígitos por día en Honduras, confirmaron los representantes de la Mesa Multisectorial luego de analizar estudios técnicos sobre el desarrollo de la pandemia del covid-19.

Gustavo Solórzano, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) dentro de la Mesa Multisectorial, informó que en las reuniones de esta semana se tomó la determinación de que a partir del lunes 21 se permita la circulación de dos dígitos, lo cual será anunciado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

“Estamos a la espera de la oficilización por parte de Sinager a través de los comunicados del día domingo, esto será un avance significativo del plan de apertura inteligente”, expresó el gerente de asesoría legal del Cohep.

Solórzano explicó que las medidas de recomendación de la mesa están alineadas con los estudios técnicos que se han presentado en cuanto a la ocupación de los hospitales y que se observa que se está encontrando el equilibrio en la apertura económica y la salud.

Avanzar en las fases dinamiza la economía y permite recuperar miles de empleos.

Alden Rivera, representante del sector privado en la Mesa Multisectorial, también informó que se le ha propuesto a Sinager pasar a la fase dos del plan de apertura económica desde el 28 de septiembre a los municipios que están en fase uno y que los que están en fase cero puedan pasar a la fase uno.

La fase dos del plan de apertura económica inteligente permitirá que las empresas puedan trabajar con el 40% de sus colaboradores y no con el 20%con el que estaban operando hasta el momento.

Sin embargo, Rivera explicó que la propuesta de avanzar a la fase dos todavía está siendo analizada por las autoridades.

Juan Carlos Sikaffy, presidente del Cohep, expresó que la reactivación de la economía es algo que tomará mucho más tiempo, pues las empresas deben empezar a normalizar su operación, recuperar empleados y tratar de generar lo suficiente para poder continuar con vida.

“Ir avanzando con un dígito más significa que se ha logrado bajar la presión hospitalaria gracias a los triajes y mejoras en el sistema de atención primaria y que poco a poco vamos entrando en la nueva normalidad”, agregó Sikaffy.

El presidente de los empresarios señaló que tener más gente circulando permitirá que las empresas tengan más clientes y por ende comiencen con la normalización de sus operaciones.

Sikaffy indicó que, según cifras de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), se ha reportado una mejora del 30% en las ventas de los negocios con la ampliación de la circulación los fines de semana.

Las autoridades enfatizan en el uso obligatorio de mascarillas.

“El sector de los restaurantes indica que también les benefició mucho el fin de semana y la ampliación de horarios y están teniendo entre el 45-55% de ventas en cuanto a 2019 gracias a la apertura”, manifestó el presidente del Cohep.

Sikaffy señaló que con los cambios lograron ampliar en un 30% la reactivación que estaba en estatus de suspensión. “Con la circulación de dos dígitos y avance de fases se mejorará mucho, que es lo que requerimos para salvar empleos, empresas y la recuperación de la capacidad adquisitiva de la población”, finalizó.

Menotti Maradiaga, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio e Industrias de Honduras (Fedecamara), dijo que aumentar la circulación a dos dígitos por día dinamizará al sector de la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme), ya que al tener solo un dígito habilitado no están llegando a cumplir con los números, “muchos no logran las ventas necesarias porque no hay la suficiente circulación de personas para subsistir en la pandemia.

Sobre el avance a la fase dos del plan de reapertura inteligente dijo que dependerá de las pruebas de pilotaje que se están realizando como en el transporte público y cómo se dará la movilización de personas por dos dígitos.

Pilotaje para restaurantes

Menotti Maradiaga informó que desde ayer se ha autorizado una prueba de pilotaje para que los restaurantes puedan empezar a atender clientes dentro de sus instalaciones.

Según explicó el empresario, son 30 restaurantes en el Distrito Central y 30 en San Pedro Sula que están autorizados para recibir clientes hasta el 50% de la capacidad de las instalaciones con las mesas separadas e intercaladas para evitar que las personas estén aglomeradas.

“Podrán atenderlos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Las personas deberán ingresar con mascarillas y el único momento en el que se la podrán quitar será cuando estén sentados en las mesas”, señaló Maradiaga.

Keneth Rivera, presidente de la Asociación Gastronómica de Honduras, expresó que la aprobación de este pilotaje es gracias a que el sector gastronómico ha sido muy disciplinado cumpliendo con las medidas de bioseguridad. “Al principio de la pandemia había un temor porque podía crecer el contagio a través de los restaurantes, pero hemos dado ejemplo de cómo trabajar y recuperar empleos mientras recuperamos la salud del pueblo”, destacó.

Los restaurantes han cumplido con los protocolos de bioseguridad.

Rivera resaltó que están tratando de ser equilibrados para habilitar establecimientos pequeños, medianos y grandes, lugares de una sola marca y lugares que tengan varios restaurantes que ofrezcan diversos productos, como pollo, café, sushi, hamburguesas o baleadas. “Se está haciendo un gran énfasis en la comida hondureña”, comentó el representante.

Gerardo Irías, empresario del sector de restaurantes, manifestó que esta decisión es una ganancia para todos, ya que se les podrá regresar el trabajo a muchas personas y las pérdidas que ha tenido el sector se verán disminuidas gracias al incremento de las ventas que tendrán los establecimientos.

El empresario reconoció que el proceso es un poco difícil para muchos pequeños empresarios porque los costos para aplicar las medidas de bioseguridad son altos y no hay mucho capital disponible.



Opinión

Para el economista Hugo Noe Pino, la decisión de continuar con el proceso de apertura económica debe estar basada en elementos técnicos de carácter sanitario, es decir, que los especialistas que le han dado seguimiento al comportamiento de la pandemia son los que deben decidir cuál es el momento oportuno para avanzar.

El economista señaló que las pérdidas estimadas por el Banco Central de Honduras (BCH), que rondan entre el 7% y 8% del producto interno bruto (PIB), pueden ser mayores o menores y que los cálculos son muy cercanos a lo que ha sucedido en relación a la pandemia, pero que estas pueden ser más altas si hay una nueva oleada de contagios y se regresa a la fase cero.

Pilotaje

Esta es la lista de restaurantes que forman parte del pilotaje para atender clientes en sus instalaciones en SPS.

Arnie’s

Baleadas Express

Cafeteo

Chito’s

Club Árabe

Como en Casa

Copantl

Costas Burger

Craft

Denny’s

El Manzano

El Portal de las Carnes

Friday’s

Hotel Hilton

Intercontinental

La Marguerita

Las Carnitas

Michoacanas

Nicha’s

Oh Live

Oki Poki

Pollos El Hondureño

Power Chicken

Sushi Itto

Taco Pollo

Toto’s Pizza

Tre Fratelli

Uno Chicago Grill

Welchez

Wendy’s