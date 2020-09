Nos hemos enfrentado a dos grandes males: la violencia y la Covid-19, recuerda presidente Hernández   

Tegucigalpa.



Las Fuerzas Armadas de Honduras realizaron este martes 15 de septiembre varias actividades en conmemoración del 199 aniversario de la independencia de España. Fue en el Campo de Parada Marte donde los militares rindieron honor a la patria.



En la ceremonia participaron el presidente Juan Orlando Hernández, la primera dama, Ana García, y miembros el gabinete del gobierno hondureño.



Distintos entes de las Fuerzas Armadas desfilaron frente al mandatario hondureño y a las 12:00 del mediodía la banda militar ejecutó el Himno Nacional de Honduras, acto seguido se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos por Covid-19.





Al iniciar su discurso el presidente Hernández reconoció la labor del personal sanitario y distintos elementos de seguridad durante la pandemia del Covid-19.



"En la actualidad pasamos por uno de los períodos más difíciles de la humanidad, pero nunca hay que dejar de recordar con orgullo el esfuerzo de quienes nos heredaron esta tierra bendita. Es ahora que en la emergencia surgen otros héroes por un país que nos vio nacer, en esta batalla contra la peor crisis de los últimos 100 años", dijo el mandatario y agregó que "en esta lucha también existen héroes anónimos contra el enemigo invisible que detuvo al mundo y ha cambiado nuestra forma de vivir", en referencia al nuevo coronavirus.



"Quiero hacer un reconocimiento con profundo respeto a nuestros héroes que han estado atendiendo la pandemia de frente y sin miedo, a todo el personal de salud y cuerpos de seguridad", expresó Juan Orlando Hernández.





El mandatario hondureño dijo que luchar contra la pandemia no ha sido fácil y aunque hubo momentos duros en que muchos hospitales sobrepasaron su capacidad, "nuestro sistema de salud no colapsó".



"Se evitó lo que vimos en otros países donde personas fallecían en las calles... hoy los hospitales tienen suficiente capacidad de atención, lo que permite abrir la economía poco a poco", indicó el titular del Poder Ejecutivo.



Hernández aseguró que el país va "por buen camino", pero que los hondureños no deben relajarse ya que aún no hay una vacnuna contra el nuevo coronavirus.





En su discurso en conmemoración del 199 aniversario de independencia, el presidente recordó los esfuerzos en materia de seguridad que su gobierno ha hecho.



"Somos la generación que le ha tocado enfrentarse a dos grandes males; uno de ellos es el cáncer de la violencia y el otro es el Covid-19", dijo Juan Orlando Hernández.



El mandatario aseguró que las autoridades continuarán batallando contra la criminalidad y la pandemia, que provocó una crisis económica sin precedentes.



Después de la participación del presidente, los miembros de las Fuerzas Armadas realizaron una demostración de salto libre de paracaidismo, acto tradicional de las fiestas de independencia.