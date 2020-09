Se suman a pilotaje rutas de Comayagua y La Ceiba a San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA.

Los pilotajes en las rutas interurbanas de transporte continúan en medio de amenazas de paro del sector. Esta semana se unen al servicio los buses que cubren las rutas San Pedro Sula-La Ceiba y San Pedro Sula-Comayagua.

René Caballero, delegado regional del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), informó que la empresa Cristina ya hizo la capacitación del personal, “mañana o el miércoles Cristina comenzará con el pilotaje. Las otras empresas manifiestan que con el 50% de las unidades no les es rentable, pero por eso es el pilotaje, para que prueben 15 días, y si no les parece pueden retirarse”.

Datos Los transportistas tienen seis meses de tener sus unidades sin trabajar, por lo que no han generado ingresos, esta es una de las razones por las cuales se convocó al paro nacional. Piden al Sinager los habilite para operar con más del 50% de los pasajeros. En un comunicado girado ayer, los transportistas, además, indicaron que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) ha sido ineficiente e incapaz de hacer los cambios que en materia de transporte se refiere e incrementado la ilegalidad y la mora administrativa.

Caballero agregó que en el occidente las empresas de transporte San José y Copanecos comenzarán a funcionar esta semana con viajes de Ocotepeque a La Entrada, Copán.

De Comayagua a San Pedro Sula empezará a operar la empresa Rivera, que se suma a las que recorren la vía entre la Capital Industrial y Puerto Cortés, que son Citul, Impala y Expresos del Caribe.

Paro

Los dirigentes del transporte anunciaron para hoy a partir de las 6:00 am paro de transporte, esto debido a que “el Gobierno no nos hace caso, tienen su agenda, pero nosotros no estamos incluidos y exigimos que se nos escuche como sector taxi. Estamos pidiendo una mesa de diálogo y no hay respuesta, y nosotros nos unimos al paro a nivel nacional”, dijo Víctor Aguilar, presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish).

5,200 taxis que operan legalmente hay en San Pedro Sula. En Tegucigalpa hay 7,300, según lo declarado por representantes de Ataxish.

Al paro de los taxis se suman los buses de las rutas urbanas e interurbanas y los mototaxis, y hacen una petición al transporte de carga para que se unan.

Los dirigentes del transporte anunciaron que se harán cierres en las ciudades de San Pedro Sula, Tegucigalpa y Choluteca.

Alejandro Cerrato, presidente del transporte de los municipios del sur de Francisco Morazán, manifestó que hizo el llamado a todo el sector del transporte para que se una a este paro. “Somos uno de los más afectados, hemos acatado las órdenes al pie de la letra y nos hicieron a un lado. Mañana (hoy), todo el sector transporte se paralizará”.