Taxistas de Honduras vuelven a las calles reclamando un bono en efectivo

Tegucigalpa.



Los taxistas de Honduras salieron con sus vehículos este martes a las calles de Tegucigalpa, para protestar por el incumplimiento de un bono en efectivo por parte del Gobierno.



Los ruleteros denunciaron que las autoridades del país modificaron la propuesta de darles un bono en efectivo.



La movilización de los taxistas se desarrolló en el bulevar del Norte en Tegucigalpa, capital hondureña



Víctor Aguilar, presidente de la Asociación de Taxistas de Honduras (Ataxish) denunció que "no están respetando lo que ya se habló, habíamos hablado de dinero en efectivo, los compañeros deben en las pulperías, deben el alquiler de la casa, ya los han corrido, los compañeros no están conformes porque ese no fue el trato que hicimos".



Detalló que el acuerdo que tenían con el gobierno era la entrega del bono en efectivo, el cual se les iba a entregar a través de Tigo Money o Money Gram, pero posteriormente les dijeron que sería mediante Tengo. Sin embargo, Aguilar agrega que ayer la comisionada del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), Pyubani Williams, les manifestó que no se sabe si se el bono se les va a entregar en efectivo o si se hará mediante cupones.





El bono en cuestión es una ayuda prometida por el gobierno para los dueños y conductores de taxis, sector del transporte público que se ha visto afectado al no poder operar por la pandemia del coronavirus.



El presidente de la Ataxish expresó la inconformidad de los taxistas ya que muchos de ellos seguirán endeudados porque con los cupones estarían obligados a comprar en determinados negocios donde no se sabe si les van a incrementar el precio de los productos.



"Nos vamos a hacer sentir, aquí nos estamos manifestando, no nos vamos a paralizar porque parados estamos desde el 16 de marzo, y esto es a nivel nacional en Catacamas, Juticalpa, Talanga, Danlí, El Paraíso, El Jicarito, Choluteca, San Lorenzo, Nacaome, Comayagua, Siguatepeque y la zona norte", dijo Aguilar.



Informó que el bono en efectivo se acordó hace un mes y hasta la fecha no han recibido nada. Calificó de "inaceptable" que el gobierno les vaya a pagar en especie y no en dinero en efectivo porque ya les están entregando una bolsa solidaria.



"Están jugando con el hambre del pobre, no estamos de acuerdo, realmente lo que queremos es que cumplan con la promesa que nos hizo Carlos Madero (ministro de Trabajo), que lo quisimos localizar anoche y no se pudo, para que recapacite y rectifique, nosotros el dinero lo queremos en efectivo", concluyó el presidente de los taxistas.