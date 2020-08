Microbiólogos de la zona norte se irán a paro por falta de pago

San Pedro Sula.



Si al finalizar esta semana no reciben el pago de sus salarios atrasados, los microbiólogos de la zona norte de Honduras se irán a un paro de labores.



Carlos Leitzelar, jefe del laboratorio de virología de esta ciudad, informó que los microbiólogos se irán a paro el próximo lunes 24 de agosto.



Indicó que la decisión de los microbiólogos se debe a que el gobierno les adeuda entre dos y tres meses de salario a varios de ellos.



El doctor Leitzelar detalló que solo entre el laboratorio de Biología Molecular y el de la región metropolitana son más de 50 microbiólogos a los que les adeudan sus salarios. Misma situación viven los que están con los equipos de respuesta rápida, triajes, y triajes móviles.





El jefe del laboratorio de virología expresó que es una cantidad importante de microbiólogos afectados.



"Si ellos se paran se para el diagnóstico. Aquí los kits de extracción ya no tienen nada que ver; de qué sirve que estén buenos o malos (los kits) si no hay profesionales que realicen las pruebas PCR o que tomen los hisopados para las pruebas PCR", refirió el doctor.



Cabe recordar que por la pandemia se instaló en San Pedro Sula un laboratorio de Biología Molecular, por lo que muchos de los microbiólogos (a los que les adeudan su salario) se mudaron esta ciudad desde otras del territorio hondureño.



No es la primera ocasión que personal de la Secretaría de Salud anuncia paro de labores por falta de pago, anteriormente también lo hicieron varios médicos y enfermeras del hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula.