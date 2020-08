Empleados de 44 instituciones públicas de Honduras retoman labores

Secretaría de Educación no abrirá hoy al público TEGUCIGALPA. La Secretaría de Educación figura en la lista de instituciones que abren al público hoy; sin embargo, el ministro Arnaldo Bueso informó que las actividades administrativas presenciales no se iniciarán este lunes debido que todavía no tienen los materiales de bioseguridad.

“Tenemos un mecanismo y toda una estrategia de bioseguridad elaborada, pero aún estamos en proceso de adquisición de los implementos necesarios; por lo tanto les estaremos avisando cuándo ya estemos listos con el equipo de bioseguridad para garantizar la salud de todo el personal administrativo y poder realizar el retorno seguro al trabajo”, expresó Bueso.

Indicó que se estará en contacto con los empleados para desarrollar un proceso de capacitación sobre cómo y cuándo se inicien las labores administrativas en esta dependencia.

Bueso dejó claro que el retorno a las actividades presenciales no incluye a los estudiantes en los centros educativos..