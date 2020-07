"No quitemos el dedo de la llaga ahora que llegaron los hospitales": presidente de la CCIC

San Pedro Sula, Honduras.

Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC), dijo que las dudas sobre las hospitales móviles son muchas y le preocupa que hayan distracciones más adelante como una forma de ocultar un posible acto de corrupción en la compra.

"Es necesario saber qué viene allí, comparar si el valor de lo que se pagó equivale a lo que trae la embarcación. Urge que los hospitales móviles se instalen porque los centros asistenciales del país están casi colapsados, la vida de los hondureños está en riesgo", apuntó.

"Todos nos hemos sacrificado y aún no se toman las medidas suficientes por parte del Gobierno. También nos preocupa la falta de transparencia, no es posible que no hayan dejado ingresar a medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil que servirían como veedoras de la compra y llegada de estos hospitales", aseveró Barquero.

Ya iniciaron los protocolos de desembarque que trajo los hospitales móviles desde Turquía.

El empresario sampedrano también pidió al Ministerio Público (MP) llegar hasta las últimas consecuencias y deducir la responsabilidad, si la hubiera, a todo nivel, ya que un acto de corrupción no solo involucra a una persona.

"No podemos quitar el dedo de la llaga, pareciera que están ocultando algo, no es posible que en medio de la pandemia haya un acto de corrupción, esta es una oportunidad de oro para el Ministerio Público", concluyó.

Aún se está a la espera de los otros cinco hospitales móviles para atender la emergencia en el país.

Adquisición ligera de los hospitales

La compra de los hospitales por parte de Invest-H (dos de 91 camas) se formalizó con Elmed Medical System el 18 de marzo de 2020, según consta en las órdenes de compra número MAR20-2020-e-RFQ y MAR30-2020-e-RFQ2.

La primera orden de compra de los dos hospitales de 91 camas se emitió el 18 de marzo y la segunda de los restantes cinco hospitales de 51 camas, incluyendo siete plantas de desechos médicos, se formalizó el 2 de abril de este año.

El pago del 100% del valor de los módulos hospitalarios se hizo mediante dos transferencias internacionales autorizadas por la Secretaría de Finanzas el 19 de marzo y el 2 de abril de 2020 al Chase Bank, en 1812 West Sand Lake Rd Orlando, FL 32809 teléfono 1 800 768 7000, por valor de 781.7 y 392.7 millones de lempiras, respectivamente.

Uno de los pagos se formalizó justo un día después de que se emitiera la orden de compra a Elmed Medical System (18 de marzo de 2020).

En la documentación de compra emitida por Invest-H se consigna que la entrega marítima de los hospitales se haría en un plazo de 45 y 55 días después de emitida la orden de compra; pero a la fecha existe un retraso de más de 40 días en la entrega de los dos primeros hospitales