Médicos egresados de la Unah reciben carta para poder ser contratados por Salud

Tegucigalpa, Honduras.



Estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) recibieron este miércoles su carta de egresados y de esta forma quedaron habilitados para ser contratados para atenciones de salud en medio de la emergencia por el coronavirus.

Según las autoridades universitarias, fueron 63 los estudiantes que recibieron su respectiva acreditación como egresados.

Dicha mención la reciben luego de varias manifestaciones realizadas en las afueras de la Universidad para presionar a las autoridades debido a la limitante que tenían para obtener el empleo.

Por la emergencia ocasionada por el virus, los trámites en la Máxima Casa de Estudios se han paralizado y eso ha ocasionado que los trámites de graduación se detengan para los futuros galenos.

Fue hasta la semana anterior que se autorizó que se contratara a médicos sin título pero en condición de egresados tras una sesión virtual del Congreso Nacional.

“Agradecemos la determinación que ha tomado el Congreso Nacional, por considerar nuestras peticiones”, manifestó Luis Lanza, uno de los representantes de los profesionales de la salud egresados de la Unah.

“Se dice que no tenemos experiencia, pero esta es una enfermedad que nadie conocía, entonces no se puede decir que no podemos ser contratados”, sostuvo el egresado.