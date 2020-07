Atic entrega citatoria a la ministra de Salud por caso hospitales móviles

Tegucigalpa, Honduras.

Personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) llegó esta mañana a las instalaciones de la Secretaría de Salud para entregarle a la ministra Alba Consuelo Flores una citatoria para que declare cuando sea necesario en el marco de las denuncias por supuestas irregularidades cometidas a lo interno de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) durante la emergencia nacional por COVID-19.

La ministra aclaró que en ningún momento la Atic secuestró documentos en la Secretaría de Salud, ya que dicha institución no se encarga de realizar las compras, pero reconoció que entregaron otra documentación debido a que sí son beneficiarios de las adquisiciones por parte de Invest-H.

Relacionada: Pedirán asistencia a EEUU para seguir la ruta del dinero de los hospitales

"La Atic ya llegó a las instalaciones, fue una reunión corta, se les dio la información que necesitaban e hicieron preguntas normales y nuestras respuestas fueron las que sabe el resto de la población. También dieron una citatoria para declarar cuando el Ministerio Público lo requiera, no dieron fecha, ellos avisarán", manifestó la ministra Alba Consuelo Flores.

Recordó que en el mes de abril solicitaron a la Junta Interventora de Invest-H información por escrito de las compras de los hospitales móviles, ya que como Secretaría de Salud debían prepararse, pero nunca hubo respuesta.

Además: Posponen declaración de Marco Bográn ante el MP hasta el 7 de julio

"También se le presentó al Congreso Nacional un informe que contiene todas las actuaciones de la Secretaría de Salud, pero no podemos hacer más porque nosotros no nos encargamos de las compras, la institución como tal no tiene el presupuesto, por eso se pidió centros de aislamiento y no hospitales móviles", agregó la ministra.

"Se supone que ellos (Invest-H) tienen a personal especializado en compras, por eso ellos estaban a cargo, nosotros no tenemos documentos de compras", reiteró.

Investigaciones

Actualmente, la Atic y la Fiscalía trabajan tres líneas de investigación en torno a la compra de siete hospitales móviles en Turquía, la adquisición de equipo de protección personal y ventiladores mecánicos para pacientes con coronavirus y la contratación de consultorías y otros servicios.

Equipos de fiscales y de agentes desarrollan desde temprano secuestros de documentos en Invest-H y Secretaría de Finanzas por la investigación que se sigue contra Marco Antonio Bográn Corrales, quien debido a una incapacidad médica presentada por su defensa legal, no asistió a la citación del Ministerio Público, por lo cual se reprogramó para el próximo martes 7 de julio a las 8:30 de la mañana.