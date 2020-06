Buscan otorgar bono digital a estudiantes de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Autoridades de la Secretaría de Educación trabajan en un plan para otorgar un bono digital a los estudiantes del sistema educativo hondureño durante la crisis sanitaria por COVID-19.



El objetivo es que los alumnos puedan acceder de manera gratuita al servicio de Internet para recibir las clases sin que represente un costo económico para los padres, informaron.



El Secretario de Educación, Arnaldo Bueso, explicó que este es un trabajo complejo que implica la participación de una mesa tripartita entre la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobernación, la Asociación de Municipios de Honduras, cooperantes como UNICEF, la organización de las Naciones Unidas y APRODE GIZ.

El bono es una opción viable que puede ayudar a los estudiantes y podría entrar en funcionamiento dentro de tres meses, con los primeros pilotajes, para ello jugarán un papel importante los gobiernos municipales, detalló Bueso.

Atenderán a más de 250 centros educativos

El funcionario, agregó que además están trabajando con la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (CONATEL) para dotar del servicio de Red Mundial a entre 250 y 500 centros educativos.



El Titular de la Secretaría de Educación, aprovecho la oportunidad para enfatizar que el año escolar no se perderá y que se está intensificando todo el mecanismo de atención no presencial, con medios como la televisión, radio, y la entrega de material didáctico, entre otros.

También, confió que están evaluando como están reaccionando los estudiantes ante estas nuevas formas de atención.

Protocolo de retorno a clases

“Nosotros hemos venido trabajando en un protocolo de regreso seguro a clases presenciales, esto significa un mecanismo de atención en bioseguridad, que es nuestra responsabilidad para con los estudiantes , docentes y personal administrativo que labora en los centros educativos", dijo.



En relación a la interrogante de cuándo se retornaría los centros educativos, el funcionario manifestó que aún no se sabe "porque a estas alturas viendo la curva de contagio es muy difícil predecir cuando puede ocurrir esto, porque el contagio es cada vez más alto".



“No vamos a exponer a los estudiantes, ni a los docentes y al personal administrativo en los centros educativos, las medidas que tenemos implican una cantidad mucho menor de estudiantes por aula, con una separación de 2 metros entre estudiantes. Igual sabemos que los niños, niñas y jóvenes son inquietos y será difícil controlarlos”, expresó.



Agregó que han estado trabajando en un proceso de atención a los estudiantes en casa a través de varios mecanismos como la televisión, la radio, y el Internet.



En unos departamentos además se están distribuyendo cartillas didácticas para que los estudiantes que no tienen acceso a la tecnología continúen su proceso educativo.



Asimismo, indicó que a nivel nacional se han habilitado dos canales de televisión para la educación con TeleBásica 1 y TeleBásica 2.



”Entonces la cobertura que tenemos es amplia y estamos haciendo ahora ajustes que nos permitan ser un poco más agresivos en la atención en clases no presenciales previendo que esta situación se pueda alargar", concluyó.