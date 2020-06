Trabajan en los protocolos de bioseguridad de aeropuertos

Cierran 37 negocios por incumplir protocolos TEGUCIGALPA. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) ha cerrado cerca de 37 negocios en diferentes partes del país por no cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos durante la reapertura inteligente. Lisandro Rosales, comisionado de la Presidencia en el tema del COVID-19, detalló que la unidad de Vigilancia y Monitoreo ha realizado más de 800 visitas a negocios a nivel nacional para verificar el cumplimiento de las medidas. “El monitoreo dio como resultado que al menos 37 empresas tanto pequeñas, medianas como grandes no están contribuyendo con las medidas establecidas para evitar la propagación del virus”. Agregó que los propietarios de negocios tienen que entender que si no se siguen las medidas, el daño se les hace a la población en general y a sus propios negocios porque pierden colaboradores, ya que también se contagian de la enfermedad. Lisandro Rosales informó sobre el cierre de negocios.