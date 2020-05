Enfermeras, heroínas de hoy y siempre, piden no las discriminen

TEGUCIGALPA.

Más de 1,000 enfermeras están atendiendo pacientes positivos de COVID-19 en los hospitales del país y muchas de ellas son víctimas de discriminación e irrespetadas por la población.

Es por eso que hoy que se conmemora el Día Internacional de la Enfermera, las autoridades del gremio piden a la población respetar a las y los profesionales que luchan cada día y exponen su vida en la primera línea de combate contra esta enfermedad. Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), indicó que son muchas las compañeras que sufren algún tipo de estigmatización.

El trabajo que realizan durante la emergencia es digno de aplaudir, muchas no han visto a sus familias en meses.

“Hay bastantes casos graves; tenemos unos 18 casos de compañeras que las han sacado a balazos de sus casas, en los menos graves es cuando las insultan y tratan de agredirlas en la calle, y en los casos leves la población les pone sobrenombres y en algunos establecimientos no las dejan entrar. Hay mucho irrespeto y discriminación a las compañeras que solo se dedican a salvar vidas”, dijo Orellana.

Este año, el gremio planeaba realizar una marcha para conmemorar su día, pero debido a la emergencia, lo festejarán trabajando.

Aunque es un día atípico para los profesionales de la enfermería, no pasará inadvertido y aprovecharán para pedir al Congreso Nacional que apruebe la jubilación voluntaria a los 55 años. Asimismo, piden a Salud que los dote de insumos de bioseguridad para evitar que más enfermeras se contagien.

Contagiadas

Actualmente hay más de 40 profesionales que se contagiaron atendiendo a pacientes positivos. Una de ellas es Carmen Ulloa (de 37 años), licenciada en Enfermería que labora en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula.

Luego de pasar más de un mes con la enfermedad, ayer la prueba de PCR de control dio negativo, es decir que logró recuperarse de la enfermedad, y hoy se presenta a trabajar.

La enfermera presentó dolor de cabeza, fiebre alta, vómito, congestión nasal, entre otros síntomas. No sabe si se contagió atendiendo pacientes positivos en el Seguro o en un hospital privado donde laboraba y adonde tuvo que renunciar por la enfermedad.

700 auxilares de enfermería hay disponibles para que sean contratadas para las salas de COVID-19.

“Yo me cuidaba bastante, me lavaba las manos para no contagiarme, pero cuando uno estudia una carrera de estas lo hace por la vocación de servicio y en esta profesión siempre hay un riesgo de contagiarse”, dijo.

Ahora que se recuperó, la enfermera tiene más ganas de atender a pacientes con COVID-19 y servirles hasta que se recuperen. “Ahora que ya me curé, con mucha satisfacción y ganas de servicio atenderé a los pacientes positivos, yo ya pasé por eso, sé lo que se siente y lo que ellos necesitan”, manifestó.

En el IHSS de San Pedro Sula laboran más de 190 licenciadas en Enfermería y unas 350 auxiliares.

Gremio

A nivel nacional hay más de 6,900 enfermeras que están permanentes y unas 860 por contrato en los hospitales del país. A raíz de la emergencia sanitaria, el Gobierno ha contratado de forma temporal a más de 350 profesionales.

Hoy es un buen momento para que la población agradezca a las profesionales por la labor que hacen para combatir el coronavirus.

Todas están en riesgo de contagiarse de coronavirus, por lo que Ana Quesada, quien trabaja en la gerencia de enfermería en el IHSS manifestó que es necesario que las autoridades continúen dando el equipo de protección personal.

Agregó que es un buen día para hacer un llamado a la población para que haga un alto a la discriminación de sus colegas.