“No se tomó en cuenta a alcaldes para permitir la circulación”: Armando Calidonio

San Pedro Sula, Honduras.

“Hemos hecho un gran esfuerzo en el municipio para no salir y mantenernos en casa, y creo firmemente que una semana más en la casa es fundamental por eso aunque el número de cédula te lo permita no salgas”, con esa frase el alcalde Armando Calidonio deja claro que está en desacuerdo con la medida gubernamental de permitir que la cuarentena se rompa sobre todo en San Pedro Sula, considerada el epicentro de la pandemia en Honduras.

Asegura que esta es una semana crucial y criticó el hecho de que muchos se preocupen más por vender y hacer dinero que por abastecer a la gente realmente.

“La vida es primero, muertos cómo levantaremos una economía”, dijo. Reconoció que hay gente indisciplinada, pero una semana más de encierro es fundamental para romper el ciclo de contagio. Permitir la circulación por número de cédula fue una decisión que se tomó sin consultar a las autoridades del municipio, dijo Calidonio.

“Abrir nuevamente es un riesgo porque lamentablemente nosotros no somos Japón y no somos disciplinados, aunque hay excepciones”, detalló el alcalde, quien cuestiona que la ciudad no se merece el trato recibido.

Con dos muertes y cuatro casos más positivos del coronavirus, las autoridades municipales y sanitarias de El Progreso luchan para frenar el avance de la enfermedad en el casco urbano y resto del municipio. Una de las víctimas es un hombre de 33 años de edad que falleció el sábado. El alcalde Alexander López informó que desde el inicio de la emergencia han implementado una serie de medidas para obligar a la población a no salir de sus viviendas. Dijo que el Gobierno en lugar de mandar L8 millones mejor que envíe 16,920 raciones de alimentos para igual número de familias.

Calidonio reveló ayer en una entrevista con LA PRENSA que se sorprendió cuando se definió la centralización de la ayuda humanitaria para San Pedro Sula porque es un municipio que tiene la capacidad y tecnología para hacerlo por sí solo.

“Estamos acompañando a las Fuerzas Armadas y estamos agradecidos por ese gran trabajo que están realizando, pero como autoridades consideramos que es un trabajo que debe hacerse localmente”. “San Pedro Sula no es un pueblo, tiene 1.1 millones de habitantes y no puede recibir el mismo trato que un municipio que tiene 200,000 habitantes”, cuestionó.

Detalló que como gobierno local están trabajando desde el inicio de la pandemia y el hecho de que se registren más casos en esta zona es por la ubicación geográfica y porque la gente trabaja y está la industria.

Envió un mensaje a los sampedranos para que estén conscientes de que si se contagian ya es cuestión de conciencia “porque todos tenemos la información a la mano”. Llamó a no discriminar a las personas que se han contagiado y pidió a los sampedranos ser empáticos con quienes están luchando con la enfermedad. Adelantó que hoy tendrán sesión corporativa donde se tomarán importantes decisiones y aseguró que el apoyo más grande para la ciudad es que se descentralice el municipio para poner en práctica medidas y se manejen temas.