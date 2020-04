¿Cómo hacerle frente al teletrabajo en tiempos de coronavirus?

San Pedro Sula, Honduras.

El coronavirus ha obligado a muchas personas en el mundo a trabajar desde casa sin previo aviso. En Honduras no ha sido la excepción ya que muchos han tenido que adaptarse a esta modalidad de trabajo, que es más común en áreas de tecnología y diseño.

Sin embargo, por recomendaciones del Gobierno, Autoridades Sanitarias y Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) se solicitó a los hondureños a permanecer en casa. Para evitar un impacto negativo mayor a la economía de Honduras, la recomendación fue adoptar el teletrabajo.

Algunos, quizás ya se han adaptado a lo largo del mes de cuarentena, que se ha cumplido en el país para frenar el COVD-19, a tener la oficina en casa. Pero, otros siguen buscando alternativas para hacerle frente al teletrabajo.

Elena Cuellar, directora de la carrera de Licenciatura en Relaciones Públicas de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), brinda una serie de recomendaciones para tener un buen desempeño trabajando desde casa.

"Ante la pandemia nos ha tocado improvisar, pero debemos recordar que nunca se deja de aprender y debemos tener la mejor actitud", dijo Cuellar.

La experta recomienda lo siguientes consejos:

- Seleccionar un lugar aislable dentro de la casa, que sea de buen tamaño, con luz natural y con el menor ruido posible.

- Lo ideal es que el lugar en el que se encuentre sea climatizado; sin embargo, sino es así procure tener cerca un ventilador que le ayude a mantener fresco su equipo de trabajo.

- Es crucial contar con un buen internet.

- También es necesario que establezca una rutina de trabajo. Levántese temprano y báñese antes de comenzar su jornada. Luego desayune y haga un poco de ejercicio.

- Procure ser ordenado y no desvelarse. Aunque esté trabajando desde casa, si no descansa lo suficiente no rendirá en su trabajo.

- Tómese su hora de almuerzo, es necesario para su salud y es parte de la rutina que debe establecer.

- Si está mucho tiempo en la misma posición, hay que hacer pausas pequeñas para tomar agua o estirar los músculos.

- Es necesario contar con el apoyo de la familia para que respeten el horario de trabajo.

"Se ha pensado que el trabajador laborando desde casa puede rendir menos, ya que no puede ser controlado, pero en realidad no es así. Hay muchas actividades que si permiten el control del trabajo realizado y por ende el cumplimiento de las metas y objetivos planeados por la empresa", comentó Cuellar.

Beneficios del teletrabajo:



1. Tanto el empleador como el trabajador se ahorran costos.



2. Hay reducción del ausentismo laboral



3. El Teletrabajo ayuda a que los problemas laborales reduzcan y por ende disminuye el estrés.

4. Hay mayor flexibilidad de horarios. Esto aporta un mayor nivel de respuesta para atender posibles imprevistos de última hora en la agenda.

5. Mayor flexibilidad de conciliación de la vida personal y laboral. Esta fórmula es eficaz para equilibrar con éxito la vida profesional y la felicidad personal.



"Ante la crisis sanitaria mundial, una de las lecciones aprendidas, será prepararse para hacer un análisis a la capacidad de las empresas, y luego implementar una estrategia de que puestos de trabajo se pueden realizar de manera remota, y de esta manera se aprovechara para digitalizar sus procesos", concluyó la experta.