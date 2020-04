Gabriel Rubí: "Quizá tengamos que acostumbrarnos a vivir con el Covid-19"

Tegucigalpa, Honduras.



El panorama no es nada alentador para Gabriel Rubí, titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), al asegurar que el Covid-19 podría nunca irse de Honduras y tener que "aprender a vivir con el virus".

“Hay que entender que esto no va a terminar ahorita, probablemente estamos frente a una enfermedad que posiblemente no va a salir de nuestras fronteras, sino que tengamos que acostumbrarnos a vivir con ella, eso en temas de gestión de riesgo se llama resiliencia”, mencionó Rubi.

Hasta el momento, 312 personas están contagiadas por coronavirus en Honduras y ya han muerto 23 personas, según el reporte oficial del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Rubí hizo hincapié que “hay que entender que esto no va a terminar ahorita, probablemente estamos frente a una enfermedad que posiblemente no va a salir de nuestras fronteras, sino que tengamos que acostumbrarnos a vivir con ella, eso en temas de gestión de riego se llama resiliencia”.

LEA: Muere un hombre por coronavirus en el IHSS de San Pedro Sula

El funcionario descartó además que existan casos positivos por coronavirus en los centros penitenciarios del país, pero hay otro tipo de sintomatología que se tienen que estar evaluando como de costumbre.

Asesoría del Colegio Médico

El comisionado de Copeco admitió que pidió a la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa, acercarse para dar algunas recomendaciones que podrían ser muy útiles, en cuanto al funcionamiento que podría tener el Centro Cívico Gubernamental, en caso de que se utilice para atender pacientes afectados por el Covid-19-

“Hay acercamientos con ella a través de las Secretaría de Salud, ya que es una mujer trabajadora y muy capaz, por eso siempre vamos a poder estar atentos a poder escuchar sus consejos y recomendaciones, enviamos una nota para poder solicitar las instalaciones del Colegio Médico para utilizarla en el marco de la emergencia”, dijo.



Finalmente, Gabriel Rubí aseguró que la inversión por la pandemia en Honduras aún no ha llegado a las cifras elevadas que anunciaron las autoridades de Finanzas a inicios de semana.

“El gasto no ha sido mayor, se han hecho transferencias a las instituciones, pero no han sido ejecutado ese presupuesto porque en primer lugar no estamos ni si quiera en el 15% de la fuerza con que el coronavirus va atacar en Honduras”.

Explicó que el tema de desabastecimiento no solo es en Honduras, esto es a nivel mundial, ya que no hay equipo e insumos y el que lo tiene, lo quiere vender hasta 8 veces más caro, pero estamos trabajando y no vamos a dejar solos a las personas que están en los hospitales, guías de familias, militares y policías.