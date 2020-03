Santa Rosa conforma comisión para enfrentar crisis por falta de comida a causa del Covid-19

Santa Rosa de Copán, Honduras.

Conformado por patronatos, redes de jóvenes, comisiones de transparencia, entre otras organizaciones de sociedad civil, se consolidó la comisión de gestión municipal para enfrentar la escasez de comida derivada por la emergencia sanitaria del COVID-19.

Ayer, autoridades municipales nombraron la comisión y abrieron un centro de acopio de víveres para comenzar a entregar a familias que no tienen alimentos en sus hogares.

El alcalde de Santa Rosa, Anibal Erazo indicó que al centro de acopio serán llevados los recursos donados por personas que deseen colaborar durante la emergencia.

Erazo indicó que ya se están haciendo entregas de víveres sobre todo a personas que trabajan en el rubro del transporte público, ya que son de los afectados por las medidas de aislamiento social para contener la propagación del nuevo Coronavirus en la ciudad y sus alrededores.

“Hasta el momento no hemos recibido ninguna ayuda de parte del gobierno, si nos han hecho ofrecimiento algunos diputados, pero seguimos esperando” explicó que el edil.

Las calles de Santa Rosa de Copán lucen desoladas.

“Anunciaron que harán las transferencias municipales, pero eso está en la ley. También nos ofrecieron la construcción de un hospital con fondos de Turquía” anticipó.

Sospechosos

Ayer (jueves), fuentes indicaron que al Hospital de Occidente ingresó un paciente con sospechas de contagio de COVID-19, sin embargo autoridades de Salud aseguran que en Copán aún no hay casos sospechosos.

La directora de la Región de Salud, Gloria Fajardo indicó qué hay varias personas viajeras bajo vigilancia, no obstante, “aún no May sospechosos”.