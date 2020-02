Bajan detenciones de hondureños en la frontera suroeste de EEUU

TEGUCIGALPA.

En los puntos fronterizos de El Paso y Río Grande es donde más arrestos hacen agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.

En esos puntos están deteniendo el flujo de migrantes, no solo de Honduras, sino de países de la región. Del 1 de octubre de 2019 al 31 de enero de 2020 reportan la detención de 4,324 niños guatemaltecos no acompañados; 4,105 son mexicanos y 1,893 son niños hondureños.

Esto para expertos solo es el reflejo de los controles que en países como Guatemala y México se están haciendo para bloquear el paso de los migrantes.

“Los acuerdos entre países blindan las fronteras y ahora los enormes flujos se registran en México. La gente se sigue yendo. Esto no va a frenarse y es una alerta para que los países construyan políticas que lleven a no emigrar”, dijo Karen Valladares, del Foro Nacional de Migraciones de Honduras (Fonamih).

Las cifras

La Patrulla Fronteriza revela en su informe estadístico que la mayor cantidad de niños hondureños no acompañados se dio en 2014 con 18,244 y en 2019 con 20,398 menores. El año pasado, Honduras ocupó el primer lugar en el número de aprehensiones de unidades familiares, ya que se alcanzó la cifra de 188,416.

En 2019, la cifra de detenciones de un solo adulto en las fronteras fue 44,981 hondureños.Y en lo que va de 2020, el país ocupa el segundo lugar con 7,873 aprehensiones, lo superan los guatemaltecos.

“Se deben construir políticas que lleven a la no migración, se deben atacar las causas”: Karen Valladares,

directora de Fonamih

Esto es calificado por funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza como “exitoso”.

“La cantidad de migrantes detenidos disminuyó en enero por octavo mes consecutivo. Lo que sí se observa es el cruce de ciudadanos mexicanos que está en aumento”, informó Mark Morgan, comisionado interino de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.

Claves 1-Solicitudes de refugio en México aumentan Datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (Acnur) revelan que la mayoría de los solicitantes son hondureños que huyen de la violencia que se genera en el país. 2-Contención migratoria baja solicitudes de asilo Protocolos de Protección al Migrante (MPP por sus siglas en inglés o Permanecer en México), disminuyeron al pasar de 13,032 migrantes solicitantes de asilo retornados a México en agosto de 2019 a 1,795 en enero 2020. 3-Son siete puertos de entrada a Estados Unidos adonde se entrega migrantes a México, principalmente centroamericanos: dos en Baja California, uno en Chihuahua, dos en Tamaulipas, uno en Coahuila y uno más en Sonora.

Para las organizaciones defensoras de migrantes, lo que ocurre con la migración debe generar en los países un interés especial para crear políticas que ataquen las causas, la desigualdad e impunidad. Valladares opinó que “se debe retomar una política de Estado que beneficie a esta población. No hay políticas claras para evitar que la gente migre, los hondureños no se van con una mirada de derecho, huyen porque no tienen oportunidades”.

El jueves, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo que Estados Unidos se encarga de los costos de traslado y atención de migrantes hondureños y salvadoreños que son deportados a su territorio, como parte del convenio de “tercer país seguro”.

A la fecha, 700 migrantes centroamericanos -hondureños y salvadoreños- han sido deportados desde Estados Unidos a Guatemala.