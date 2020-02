En Honduras no hay pacientes con sospechas de coronavirus

SAN PEDRO SULA.

El personal médico y de enfermería de los hospitales Escuela, de Tegucigalpa, y Atlántida, de La Ceiba, ya fueron capacitados contra el coronavirus, según lo informó el viceministro de Salud Roberto Cosenza.

El viceministro dijo que el lunes de la próxima semana inician con la capacitación en el hospital Mario Rivas, de San Pedro Sula, para luego continuar en el Hospital del Tórax y los centros asistenciales que están en los puntos de ingreso al país como el del Área, de Puerto Cortés, y el de Roatán.

Los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ya fueron capacitados. “Del Hospital Escuela se capacitó a 50 personas, del Atlántida estamos hablado de unos 40 entre médicos, licenciadas en Fnfermería y auxiliares. Hemos comenzado con el personal asistencial, pero al final también se tendrá que capacitar a los médicos en servicio social y todo el personal de Salud”, dijo.

“OPS ha elevado la alerta y se están tomando las medidas para prevenir la entrada de casos”: Pilar Huerta, representante OPS

Señaló que se les está adiestrando en los síntomas que el paciente presenta, que van desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio severo. “No hay un tratamiento específico, ni vacuna, hay que tratar los síntomas que el paciente presenta”.

El funcionario dijo que se tiene que mantener una vigilancia para asegurar a la población hondureña en caso que se presentara en el país. “En este momento no hay nada en el país, no hay ninguna persona sospechosa, ninguna persona con síntomas del coronavirus, ni diagnosticada”, aseguró.Consultado sobre si Honduras podría prohibir la entrada de chinos, dijo que no, “hasta los momentos no hay nada de eso, estamos siguiendo protocolos de la OMS, preparándonos para cualquier situación”.

Turistas

En los últimos días ingresaron en el país 68 asiáticos, a quienes la Secretaría de Salud los mantuvo en vigilancia siguiendo los protocolos sanitarios internacionales para evitar el contagio del virus.

25,000 empleados tiene la Secretaría de Salud, y de acuerdo con lo manifestado por el viceministro Roberto Cosenza, serán capacitados en el tema del coronavirus.

Cosenza indicó que ellos no presentaron ningún síntoma, tampoco son provenientes ni estuvieron en la provincia de Wuhan. “Aclaro, que a las personas se les dio el seguimiento porque eran procedentes de la república de China y uno que era procedente de Estados Unidos, pero ellos hicieron escala en Los Ángeles y también habían pasado un proceso y de allá nos avisan que venían y a nosotros nos correspondía estar pendientes por si presentaban algún síntoma”, expresó.

Medidas

La jefa de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Edith Rodríguez, aconsejó a la población a adoptar medidas sencillas. “Pedimos a la población tomar las medidas de prevención para evitar el coronavirus tan sencillas como lavarse las manos y no saludar de beso”.

“Tenemos vigilancia en los aeropuertos, no tenemos ningún caso, estamos en alerta”: ROberto Cosenza,

viceministro de Salud

Las ministras de Salud, Alba Consuelo Flores, y de Turismo, Nicole Marrder, se reunieron ayer para conocer los protocolos que se implementarán en los puertos de entrada al país. Hoy se desplazarán a Roatán para una visita técnica y revisar el aeropuerto y los puertos de cruceros por la llegada de cruceristas.

Aeropuertos de Honduras también ha tomado medidas en las cuatro terminales aéreas del país. Una de las medidas de prevención que están llevando a cabo es la entrega a pasajeros y colaboradores de mascarillas, gel de manos, desinfectantes y toallitas descartables, hojas volantes con información sobre la enfermedad.