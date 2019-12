Migración: 2019 fue el año de más retornos y aprehensiones

TEGUCIGALPA.

“Van siete meses de espera en Juárez. Voy para la segunda cita en febrero, pero hay otros hondureños que van por la sexta para ir a Migración de Estados Unidos y no les resuelven. He decidido esperar, no sé cuántas citas más me darán o si me dejarán ingresar, pero a Honduras no quiero volver”, explicó German Arias, sampedrano que desde junio está en la frontera.

Su relato es casi similar al de decenas de hondureños que siguen en espera en México. Ellos aseguran que no olvidarán el 2019. Este año los marca, y con razón, ya que se reportan más aprehensiones y retornos desde Estados Unidos y México.

Las cifras indican que se dobla la cantidad de lo reportado en 2018.Solo en aprehensiones, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) revela que las detenciones de la Patrulla fronteriza crecieron un 29.8%, respecto al año anterior.

Restricciones

Este fue el año que más medidas adoptaron los Gobiernos contra los migrantes. Las nuevas políticas les pasan factura. “Sin duda las medidas que se han implementado para frenar la migración hacen más difícil el camino para los migrantes, pero no los está deteniendo. Quizá tome más tiempo, vivan más riesgos, pero la gente está decidida a buscar oportunidades fuera del país”, explicó Karen Valladares, directora del Foro Nacional de Migraciones de Honduras (Fonamih).

Este año también cambió hasta la composición familiar de las personas aprehendidas, se duplicó la cifra de grupos familiares a 56% en comparación con 2018.

Los retornos

Un dato que revela la OIM es que comparado con 2016 y 2017, en los últimos dos años Honduras pasó a ser el país con el mayor registro de casos, representando más de la mitad del total de presentaciones de migrantes provenientes del norte de Centroamérica.

Y esto no escapa del número de retornos reportados, donde solo entre enero y agosto de 2019 fueron más las personas retornadas desde México que durante todo el año 2018.

"Pese a las medidas implementadas, los hondureños siguen saliendo rumbo a EUA”: Karen Valladares,

directora de Fonamih

“La mayoría de los retornos han sido para Honduras, sumaron 79,417. Guatemala registra 72,960, y El Salvador 25,858. Las devoluciones desde México recogen en una cifra los eventos de deportación, retornos asistidos a menores de edad y adultos. Las devoluciones de migrantes provenientes de los países del norte de Centroamérica corresponden a un 97%”, revela el informe Tendencias migratorias en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe de la OIM.

El Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (Conmigoh) revela que hasta diciembre van 102,892 hondureños retornados.

Pero las desapariciones de migrantes también son objeto de análisis. Solo los primeros ocho meses de 2019, casi alcanzan el total de desapariciones de 2018.La mayoría de los casos son de nacionalidades centroamericanas, debido al tránsito irregular de migrantes que se exponen en las rutas peligrosas y medios de transporte inseguros.

La evolución de la migración

Aumento considerable de migrantes.Entre 1990 y 2017 se registra un aumento en la cantidad de migrantes hacia Estados Unidos. Centroamérica triplicó las cifras de personas que buscaron el sueño americano.

Aumento de población migrante radicada en EUA.De un millón de centroamericanos en Estados Unidos se pasó a tres millones y medio entre 1990 y 2017. Las causas para irse: violencia, situación económica, reunificación familiar, entre otras.

Mujeres y niños huyen en masa.De 2012 a 2019 se registra una nueva modalidad en el fenómeno migratorio. mujere sy niños salen de sus países. También se dio la modalidad de migrantes no acompañados.