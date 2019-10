Presidente de Honduras reacciona tras fallo contra Tony Hernández

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández dijo este viernes que ha recibido con "gran tristeza" la condena, por narcotráfico, contra su hermano Juan Antonio "Tony" Hernández, por un jurado de la corte federal del distrito sur de Nueva York.

"En nombre de mi familia, y personalmente, recibo con gran tristeza las noticias del fallo en Nueva York", fue el primer mensaje publicado por el mandatario en su cuenta de Twitter.

"En nombre del Gobierno de Honduras y de sus instituciones se rechaza cualquier falsa e irresponsable versión que busca manchar el nombre de Honduras a raíz de este fallo. ¿Qué se puede decir sobre una condena basada en testimonios de asesinos confesos, y argumentos que varios de estos testigos no fueron extraditados por Honduras, si Estados Unidos nunca los pidió en extradición?", señaló el gobernante hondureño.

También expresó que "el Gobierno de Estados Unidos, a través de sus varias agencias, incluyendo la DEA, Comando Sur, Departamento de Estado ha hecho público sus fuertes reconocimientos que Honduras es un socio efectivo y de confianza en el combate al narcotráfico".

"Vamos a seguir, más fuertes que nunca, en esta lucha", señaló Hernández en su quinto mensaje en Twitter.

Tony Hernández y los narcotraficantes que sirvieron como testigos en el juicio en Nueva York.

"Tony" Hernández (de 41 años) fue declarado culpable de los cargos de narcotráfico, porte y uso de armas y mentir a las autoridades estadounidenses, en un juicio que inició el pasado 2 de octubre.



Ahora se espera que la condena que comporte el veredicto sea dada a conocer el 17 de enero de 2020, según informó el juez en Nueva York. A los doce miembros del jurado les tomó dos días alcanzar el veredicto, que debe ser por unanimidad.

El hermano del presidente fue arrestado en Miami el 23 de noviembre de 2018 y extraditado ese año a Nueva York para ser juzgado por los delitos que según la acusación cometió entre 2004 y 2016.



Concretamente, el jurado le ha considerado culpable de conspirar para la introducción de cocaína en Estados Unidos, de delitos relacionados con armas, que incluyen el uso y posesión de ametralladoras y de dispositivos destructivos, y de hacer declaraciones falsas a agentes federales.



-Rechazo-

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, rechazó ayer jueves que Honduras se haya convertido en un Estado que distribuye cocaína, como acusó la Fiscalía estadounidense durante un juicio por narcotráfico contra su hermano en una corte de Nueva York.



El presidente Hernández en una declaración, rechazó "contundentemente, en nombre del pueblo hondureño, los injustos y falsos señalamientos de que Honduras es un Estado que patrocina el narcomenudeo o es un narcoestado".



El mandatario sostuvo que Honduras "pasó se ser el puente del 80% de las drogas que llegaban a Estados Unidos en el año 2011 a ser el país de Centroamérica donde menos droga transita, con solo el 3%".

-Carta de Cancillería hondureña-

En una rueda de prensa previa ayer jueves, el canciller Lisandro Rosales lamentó que en el juicio contra "Tony" Hernández "se hizo una referencia al Estado de Honduras como una sofisticada acción organizada desde el gobierno de Honduras para distribuir cocaína".



Tony Hernández (41) fue detenido en Miami el 23 de noviembre de 2018 acusado de cuatro delitos de narcotráfico. Rosales indicó que el gobierno envió dos notas al Departamento de Estado de EEUU manifestando que "no tiene que ver el Estado de Honduras" en acciones individuales del hermano del presidente.

"No hay ninguna justificación para que Estados Unidos, a través de este proceso, esté atacando la legitimidad de un gobierno aliado, fomentando la desestabilización política y facilitando el querer tomar el poder por la oposición radical", señaló.



Entre otros señalamientos, los excapos aseguraron que entregaron dinero para la campaña del presidente Hernández, y que el mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, también lo hizo. Uno de los testigos aseguró que temían a "Tony" Hernández porque disponía de la policía y del ejército hondureño para sus operaciones de transporte de drogas.



Rosales aseguró, no obstante, que "el gobierno de Honduras no quiere tener injerencia alguna en el caso del acusado".



