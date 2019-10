Defensa de Tony Hernández insiste en que no se presentaron pruebas "fehacientes"

Tegucigalpa, Honduras.



Los abogados defensores de Juan Antonio Tony Hernández, acusado de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos, reiteraron este martes que las declaraciones de los narcotraficantes que declararon en el juicio que se le sigue a su cliente estuvieron llenas de mentiras.



Este martes fue el octavo día del juicio de Tony Hernández; en este declaró Fernando Josué Chang Monroy, exnarcotraficante guatemalteco, quien aseguró haber comprado en varias ocasiones cientos de kilos de cocaína al exdiputado hondureño.



Chang Monroy reveló que Tony Hernández vendía a 10,000 cada kilo de cocaína, la cual era marcada con los sellos "TH", "Tia", "El 5", "Lava" y "Muñeca".



A pesar de las acusaciones, la defensa de Tony Hernández reiteró que en el juicio que se le sigue a su cliente no se presentaron pruebas "fehacientes", por lo que se muestra "tranquilo y confiado".



"Los interrogatorios han concluido con escasas evidencias que ni siquiera probaron una conexión con nuestro cliente", indicó la defensa de Herández en un comunicado de prensa.

Comunicado íntegro de la defensa de Tony Hernández

Este día ha sido clave en el desarrollo del juicio contra nuestro cliente Juan Antonio Hernández Alvarado.



Ha quedado demostrado, en este día 8 del juicio, que este proceso ha estado lleno de mentiras, mentiras y más mentiras por parte de cuatro narcotraficantes y criminales desesperados por obtener una rebaja a sus condenadas y concretar su venganza contra quienes hicieron caer sus reinados de terror y violencia irracional.



Desde que inició este proceso se han conocido los testimonios falsos y exagerados de Víctor Hugo Díaz, alias el Rojo, líder del cartel del Atlántico, confeso de 18 crímenes; Alexánder Ardón, alias Chande, líder del cartel de los AA y confeso de 56 crímenes; Devis Rivera Maradiaga, alias Cachiro y líder del cartel de Los Cachiros, confeso de 78 crímenes y Fernando Chan Monroy, alias “Jack” y “primo”, confeso de 15 crímenes.



Todos estos criminales aceptaron haber traficado droga sin límites, hasta que la extradición fue aprobada y ejecutada a partir del año 2014. Ha sido evidente el odio y el afán de venganza en todas sus falsas y novelescas declaraciones.



Hoy, una vez más, la verdad ha brillado en todo su esplendor en la sala de la Corte de Nueva York.



El narcotraficante Fernando Chang ha admitido que le mintió una y otra vez a la fiscalía, cambiando su declaración cada vez que se reunía con fiscales y agentes de la DEA en preparación para el juicio.



Desde su captura en 2016 afirmó NO haber conocido ni hecho negocios ilícitos con Juan Antonio Hernández.



También ha admitido que nunca habló a la fiscalía sobre tráfico y posesión de armas y municiones para no sumar al menos 30 años a la condena de 262 meses de prisión que le fue impuesta.



Asimismo, ha reconocido que en sus primeras reuniones con la fiscalía, solo reconoció el asesinato de 2 personas, pero al verse acosado por las pruebas en su contra, posteriormente reconoció haber matado a sangre fría a 15 personas en total.



Al igual que el resto de testigos cooperantes, Fernando Chang pretendió involucrar a nuestro cliente bajo el argumento de que terceras personas eran quienes le decían que estaba involucrado en venta de drogas y armas, siendo incapaz de aportar una tan sola prueba que respaldara dichas falsedades.



Fernando Chang ha dicho este día al propio fiscal que lo propuso como testigo: “Si señor, mentí. Ahora espero tener una rebaja de sentencia con mi colaboración”.



Nuestro cliente Juan Antonio Hernández ha decidido y ha informado al juez Kevin Castel que no hará uso de su derecho a testificar por ser este un juicio, decisión comprensible por ser un proceso lleno de mentiras y falsos testimonios y sin pruebas fehacientes en su contra.



Durante este proceso también fueron interrogados los agentes Sandalio González, quien entrevistó a Juan Antonio Hernández el 23 de noviembre de 2018. El agente Sandalio reconoció una y otra vez que NO hubo la debida investigación en torno al acusado, al extremo que ni siquiera se hicieron vaciados telefónicos, no se solicitaron reportes de cuentas bancarias y tarjetas de crédito, no se verificó quién tomó o envió la foto de armas encontrada en el celular de nuestro cliente ni se verificó si esas armas tenían los permisos de portación. Tampoco se verificó si el paquete TH era en efecto droga porque la DEA nunca lo vio físicamente.



Este día compareció el agente de la DEA George Papadapolous, quien entrevistó a Juan Antonio Hernández el 25 de octubre de 2016. El agente reconoció que Juan Antonio dijo conocer a algunas personas ligadas al narcotráfico pero fue enfático al afirmar que nunca tuvo negocios con ellos ni les compartió información. El agente de la DEA admitió que ni ellos ni los fiscales grabaron en video o audio esa declaración voluntaria y ni siquiera tomaron notas por escrito.



El día de mañana miércoles 16 de octubre de 2019 se procederá a escuchar los argumentos finales, para lo cual, la fiscalía hará uso de la palabra durante 3 horas y la Defensa al menos dos horas y media.



Nuestro cliente Juan Antonio Hernández se encuentra tranquilo, confiado en Dios y fortalecido por el amor de su familia y de todas las personas que han creído en él. Los interrogatorios han concluido con escasas evidencias que ni siquiera probaron una conexión con nuestro cliente.



Nuestro cliente se ha declarado NO CULPABLE y sigue siendo inocente mientras no se demuestre en juicio, con prueba fehaciente. La defensa seguirá vigilando que en este caso se respete el debido proceso y el principio de presunción de INOCENCIA .



15 de octubre de 2019