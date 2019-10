Cachiro declara sobre reunión con Tony Hernández y del video que entregó a la DEA

Nueva York, EEUU

Al completarse ya una semana del juicio por narcotráfico contra el exdiputado hondureño Juan Antonio "Tony" Hernández, la Fiscalía federal en Nueva York ha sentado en el estrado al exnarco Devis Leonel Rivera Maradiaga, quien comenzó su declaración asegurando que pagó sobornos al expresidente de Honduras, Porfirio "Pepe" Lobo y a su hijo Fabio Lobo.

La declaración de Rivera Maradiaga, que se entregó a las autoridades de Estados Unidos en 2015, incluye la descripción de una reunión que tuvo con el acusado, reunión que grabó en video ya como colaborador de la DEA. En ese encuentro, el exnarco pidió a Tony Hernández intervenir para el cobro de una deuda millonaria del Gobierno del expresidente Pepe Lobo a favor de Inrimar, una empresa creada con dinero del narcotráfico.

El exnarco también involucró al diputado Reynaldo Ekónomo (PN), a quien aseguró le pagó un soborno entre 50 y 60 mil dólares para que interviniera ante un juez y le quitaran una orden de captura en su contra.

También mencionó al diputado Óscar Najera (PN) porque "alertaba a los narcos" sobre operativos de la Policía y Ejército hondureños.

Parte de las declaraciones de Devis Rivera fue la mención del Ministro de Seguridad de Honduras, Julián Pacheco de recibir sobornos por el exnarco.

"Invertimos en otras propiedades, invertimos en vehículos, en casas, en sobornar al acusado, en sobornar a Juan Orlando (Hernández), en sobornar a políticos, en sobornar a miembros del ejército hondureño, incluso, Julián Pacheco Tinoco fue sobornado señor y miembros de la Policía Nacional", dijo.

A continuación, la traducción del interrogatorio de la fiscalía al testigo:

Fiscalía: ¿Se declaró culpable?

Cachiro: Sí

Fiscalía: ¿Por qué delitos?

Cachiro: Homicidio, lavado de activos, conspiración de transportar cinco kilos o más de supuesta cocaína.

Fiscalía: ¿Se declaró culpable también por ser líder de una organización de narcotráfico?

Cachiro: Sí señor, de Los Cachiros.

Fiscalía: ¿La pena actual que usted tiene?

Cachiro: Tengo una pena de por vida, más de treinta años.

Fiscalía: También se declaró culpable por varios asesinatos.

Cachiro: Sí señor, de 78 asesinatos.

Fiscalía: ¿Cuántos atentados?.

Cachiro: 15 atentados de personas, que no murieron.

Fiscalía: ¿Conoce al señor Juan Antonio "Tony" Hernández?

Cachiro: Sí, señor.

Fiscalía: Póngase de pie y lo identifica.

Cachiro: (Devis se levanta y señala a Tony y dice) Está sentado Juan Antonio Hernández, por la computadora.

Fiscalía: ¿Cuándo conoció a Tony?.

Cachiro: Lo conocí en febrero del año 2014.

Fiscalía: ¿Cuándo conoció a Tony, de qué hablaron?

Cachiro: Le pedí que me ayudara a que el Gobierno de Honduras me pagara contratos de Inrimar.

Fiscalía: ¿Por qué querían que le pagaran esos contratos?

Cachiro: Para lavar dinero.

Fiscalía: ¿Quiénes eran los líderes de los Cachiros?

Cachiro: Javier Rivera, mi hermano y yo.

Fiscalía: ¿Y dónde está él?

Cachiro: El ahora está en prisión.

Fiscalía: ¿Cuándo se involucró usted en el narcotráfico?

Cachiro: Desde el año 2002, yo recibía cargamentos en aviones, lanchas y daba seguridad a la cocaína que llevaba hasta El Espíritu, Copán.

Fiscalía: ¿Cuánta cocaína usted traficó a los Estados Unidos?

Cachiro: Más de 130 toneladas.

Fiscalía: ¿Los cachiros tenía narcolibretas contables?

Cachiro: Sí, dos trabajadores míos eran los encargados de ello

Fiscalía: Qué hicieron con las libretas, ahí estaban los nombres de las personas que han participado

Cachiro: Sí.

Fiscalía: ¿Qué se hicieron?

Cachiro: Se destruyeron, una vez que llegaban los cargamentos de cocaína a su destino, se verificaba, se miraban los nombres de políticos y luego se rompían.

Fiscalía: ¿Los Cachiros usaban armas?

Cachiro: Sí, AK47, R15 y RPG7.

Fiscalía: Había agentes en Honduras que protegían cargamentos de los Cachiros.

Cachiro: Sí, eran políticos, jueces, fiscales, entre otros, señor.

Fiscalía:¿Cómo lograron que esta gente les ayudara?

Cachiro:Con dinero proveniente de narco, los sobornábamos.

Fiscalía: ¿Trabajó con los Valle en el narcotráfico?

Cachiro: Sí señor, en el año 2004 hasta aproximadamente el 2013.

Fiscalía: ¿Qué hizo?

Cachiro: Les reciba la droga desde Francia, Limón hasta el Espíritu, Copán y participaba también en asesinatos.

Fiscalía: ¿Los Valle tenían un trabajador que le llamaban Toño Frontera?

Cachiro: Sí, era el sicario de ellos.

Fiscalía: ¿Ha hablado con un narco llamado Nery?

Cachiro: Sí, en el año 2013 aproximadamente, lo presentó un trabajador mío.

Fiscalía: Durante esta conversación, le dijo Nery cómo enviaba la cocaína.

Cachiro: Sí señor, dijo que en avión.

-- Fiscalía muestra foto con varios diputados --

Fiscalía: ¿Cómo se llama él?

Cachiro: Se llama Oscar Nájera, diputado del Partido Nacional.

Fiscalía:¿Y el otro quién es?

Cachiro: Es también diputado, Tony Hernández.

Fiscalía: ¿Hace cuánto tiempo usted conoce al diputado Óscar Nájera, lo conoce muy bien?

Cachiro: Sí

Fiscalía: ¿Qué ayuda le brindaba el señor Óscar Nájera?

Cachiro: Me daba seguridad para no ser arrestado.

Fiscalía: ¿Qué más?

Cachiro: Me daba información de investigaciones del Gobierno y me ayudaba con los militares.

Fiscalía: ¿Qué tipo de ayuda le daba Óscar Nájera?

Cachiro: Una vez ocupaba pasar y llamé a Óscar Nájera que había un operativo en Tocoa y que ocupaba pasar porque llevaba armas y dinero en mi carro.

Fiscalía: ¿Qué pasó después de esa llamada, Óscar Nájera movió el operativo?

Cachiro: Sí señor, lo movió.

Fiscalía: ¿Conocía usted a Pepe Lobo?

Cachiro: Sí señor, personalmente lo conocí en 2009 aproximadamente.

Fiscalía: ¿En 2009 Los Cachiros sobornaron a Pepe Lobo?

Cachiro: Si, señor.

Fiscal: ¿Cuánto pagaste a Pepe Lobo?

Cachiro: $ 500,000 a $ 600,000.

Fiscalía: ¿A cambio de qué?

Cachiro: A cambio de que nos protegería de la extradición en su gobierno

Fiscalía: ¿Lobo ayudaba a proteger cargamentos de droga de los Cachiros?

Cachiro: Sí señor y también nos ayudaba a lavar activos.

-- La fiscalía muestra otra foto --

Fiscalía: ¿Quién es el de la foto?

Cachiro: Es Fabio Lobo, hijo de Pepe (Lobo).

Fiscalía: ¿Y, qué hacía Fabio Lobo, le ayudaba al lavado de activos?

Cachiro: Sí, él protegía los cargamentos desde la costa al Espíritu, Copán.

Fiscalía: ¿Fabio también ayudaba al lavado de activos?

Cachiro: Sí señor, Pepe y Fabio nos dieron contratos a Inrimar para lavar activos con empresas fachadas.

Fiscalía: ¿Qué tipo de compañía era Inrimar?

Cachiro: Era una compañía que hacía contratos de carreteras y asfalto.

Fiscalía: ¿Tenía correo electrónico esta empresa?

Cachiro: Sí señor, tenía correo y además estaba constituida.

Fiscal: ¿Qué tipo de dinero usaste para formar "INRIMAR"?

Cachiro: De la ganancias de la cocaína, señor...dinero de la droga. Usaba Inrimar dinero de la cocaína para invertirlo en contratos del gobierno y luego que el gobierno me pagaba el dinero salía ya limpio.

Fiscal: ¿Tenías cuentas bancarias?

Cachiro: si.

Fiscal: ¿A nombre de otras personas?

Cachiro: si.

Fiscal: ¿Cuál era el banco en Honduras donde tenías muchas de estas cuentas?

Cachiro: Banco Continental.

Fiscal: ¿Quiénes eran tus contactos allí?

Cachiro: Los Rosenthal.

Fiscal: Entre 2010 y 2013, ¿Por cuánto sobornó a Fabio Lobo por contratos con el gobierno de Honduras?

Cachiro: $350,000.

Fiscal: ¿Y cuál fue el valor de los contratos emitidos a la empresa principal de los Cachiros?

Cachiro: entre 250 a 300 millones de lempiras.

Fiscal: ¿Qué hizo Fabio Lobo para evitar que se incautaran activos?

Cachiro: Fabio Lobo y Óscar, trabajaron a través de Pepe Lobo y pudimos ocultar nuestros activos.

Fiscal: ¿Qué tipo de cosas pudiste ocultar?.

Cachiro: Armas, vehículos, propiedades, computadoras ... y ganado.

Fiscalía: cuando terminó pepe ¿le quedó debiendo?

Cachiro: sí, me quedaron debiendo entre 25 a 38 millones de lempiras.

Fiscalía: ¿habló usted con Tony de esa deuda que dejó el gobierno de Pepe?

Cachiro: sí señor

Fiscalía: (le preguntan sobre la OFAC)

Cachiro: sí, también nos sancionaron dos veces en 2013 la empresa por parte de la OFAC.

Fiscalía: cómo se dio cuenta de esta sanción

Cachiro: lo vi en medios de comunicación, televisión, internet y periódicos, esto fue una bomba en Honduras.

(Muestran otra foto y le preguntan sobre ella)

Cachiro: Don isidro rivera, Esperanza Madariaga, Mayra Rivera e Isidro Rivera

Fiscalía: ¿El gobierno de Honduras les incautó algunos bienes?

Cachiro: Sí, nos incautó bastante bienes, empresas de los Cachiros, la Oabi y Fabio Lobo me dio un listado donde aparecían las demás propiedades que iban a ser incautadas.

Fiscalía: ¿Qué hizo Óscar Nájera para ayudar a los Cachiros?

Cachiro: Habló con Pepe Lobo y logramos esconder algunas armas, dinero y documentos de algunas empresas.

--- Sobre grabación a Tony Hernández ----

Fiscal: Entonces, esta reunión en un restaurante en Tegucigalpa, ¿cómo la grabaste? [Refiriéndose a la exhibición 401].

Cachiro: Con un reloj.

Fiscal: ¿Dónde conseguiste el reloj?

Cachiro: Lo compré.

Fiscal: ¿Y luego le diste la grabación a la DEA?

Cachiro: Si.

Fiscal: ¿Y cómo es esto?

Cachiro: Tony Hernández.

Fiscal: ¿Y qué se muestra aquí?

Cachiro: Los contratos.

Fiscal: ¿Los contratos están en el sobre?

Cachiro: Si.

-- El cachiro detalla a las personas que aparecen en el video que grabó con su reloj entre ellos Ávila Meza y ex miembros de la Policía nacional.

Fiscalía: ¿Qué le pidió usted hacer a Ávila Meza en ese momento?.

Cachiro: Le pedí que ubicara a una persona que le dicen el "Cuqui" que había asesinado a un amigo y herido a mi hermano.

Fiscalía: ¿Y se lo ubicó?

Cachiro: Sí, lo ubicó, lo extraditó y también fue asesinado.

Fiscalía: después de colaborar con la DEA, ¿habló con Ávila Meza.

Cachiro: Sí, Lo hice vía telefónica. Me reuní después con Ávila Meza en un taller a la par de un mall en Jardines del Valle, Avila Meza me dijo que se reunió con Tony y un abogado y Tony mandó a decir que quería trabajar en el narco y que ayudará a pagar los contratos.

Fiscal: Durante la reunión en San Pedro Sula, ¿qué dijo Ávila acerca de los sobornos?

Cachiro: Ávila Mesa dijo que los acusados querían un anticipo de $100,000.

Fiscal: ¿Dónde conociste a Ávila Mesa?

Cachiro: En el lobby del Hotel Clarion a eso de las 18:26 (horas), el abogado Ramírez estaba con Ávila Mesa.

-- El juez Kevin Castel declaró un descanso para que el jurado archive documentación.--

Fiscalía: ¿Ya conocía al señor Ramírez?

Cachiro: Sí en el año 2012, me lo presentó Ávila Meza. En 2012, Oscar Ramírez me rentó una pista en Olancho para recibir un avión con supuesta cocaína, le pagué 50 mil dólares.

Fiscal: ¿Qué te dijo Ávila Mesa sobre Óscar Ramírez?

Cachiro: Que él era el abogado de Tony Hernández.

Fiscal: ¿Qué dijo Ávila Mesa cuando subiste al auto?

Cachiro: Me preguntó si había traído el dinero.

Fiscal: ¿Y qué dijiste?

Cachiro: Le dije que sí, pero que solo tenía $ 5,000.

Fiscal: ¿Qué hiciste con el dinero?

Cachiro: Se lo di a Óscar Ramírez. Me dijo que me reuniera con Tony Hernández ... y que trajera los contratos de INRIMAR conmigo.

Fiscal: Después de que Ramírez te dio esa instrucción, ¿llamaste a alguien?

Cachiro: Sí, mi trabajador Eduardo Pérez. Le dije que juntara los contratos.

Fiscal: ¿Tuviste otra reunión después de eso?

Cachiro: Sí ... en Denny's.

Fiscal: ¿Cómo grabaste la reunión en Denny's?

Cachiro: Con el reloj, en mi brazo.

Fiscalía: Después de esa reunión, ¿se enteró de un plan para matar al presidente Juan Orlando Hernández?

Cachiro: Sí señor, en el año 2014 me enteré por medio de Luis Valle y Arnulfo valle, lo dijeron en una reunión en el Espíritu, Copán. Los Valle dijeron que querían matar a Juan Orlando porque ahora que era presidente no les contestaba en teléfono, después de que ellos lo habían apoyado para llegar a ser president. En este departamento de Copán se les brindó bastante ayuda.

Fiscalía: ¿Quedó usted con los Valle para ayudar a asesinar a JOh?

Cachiro: No, porque ya trabajaba para la DEA y nunca pensé matar al presidente de mi país.

Muestran otra foto

Fiscalía: ¿Sabe usted quién es esta persona que aparece en la fotografía?

Cachiro: sí señor, se trata del diputado Reynaldo Ekónomo.

Fiscalía: ¿Conversó usted con él sobre el plan para asesinar a Juan Orlando?

Cachiro: Sí señor, en el año 2014 yo ya lo conocía a él. Lo conocí en el 2004. Yo le dije en esos días que me había salido una orden de captura en San Pedro Sula.

Fiscalía: ¿y qué le pidió a Reynaldo Ekónomo?

Cachiro: Le solicite que sobornara a los jueces para que se quitara la orden de captura

Fiscalía: ¿Y aceptó?

Cachiro: Sí señor, aceptó.

Fiscalía: ¿Cuánto le pagó a Ekónomo?

Cachiro: Le pagué entre 50 a 70 mil dólares.

Fiscalía: ¿Se reunió en persona con Ecónomo para hablar del plan de asesinar a Juan Orlando?

Cachiro: Yo le dije al diputado Ekónomo que no estaba e nuestros pensamientos asesinar a Juan Orlando.

Fiscalía: ¿Ekónomo le ofreció algo a usted, señor Devis Maradiaga?

Cachiro: sí señor, Ekónomo me prometió que ese día se iba a reunir con Juan Orlando para pasármelo por celular y aclarar esta situación.

Fiscalía: qué pasó después ¿ecónomo le pidió algo a ud?

Cachiro: me pidió 20 mil dólares para rentar una casa en Tegucigalpa, le entregué dinero y le regalé una camioneta.

Fiscalía: después de esa reunión, cara a cara en SPS, ¿habló de nuevo con él?

Cachiro: Sí hablé por teléfono como dos horas después y él dijo que ya estaba con Juan Orlando y me dijo que iba a poner el teléfono en speaker para que Juan Orlando escuchara lo que yo iba a decir, solo que me dijo que él no iba a hablar, solo escuchar.

Yo empecé a hablar, lo saludé primero y le dije, “líder yo le habló para aclarar esos rumores y chismes que no se deje creer lo que la gente dice que mi hermano y yo queremos asesinarlo".

Yo y mi hermano le hemos estado apoyando para que sea presidente de Honduras, en Olanchito por parte de Milton Puerto; en Yoro por medio de Arnaldo Urbina Soto; en Cortés por parte del diputado Reinaldo Ekónomo, en Atlántida por medio de la diputada Carmen Rivera y en Colón por medio del diputado Óscar Nájera.

Fiscalía: Qué pasó después con Ekónomo?

Cachiro: Me dijo que ya había escuchado Juan Orlando (Hernández) y que me iba a llamar luego, a los dos días Ecónomo me volvió a llamar y me dijo que Juan Orlando quedó satisfecho con la aclaración que yo le había dado.

Fiscalía: Usted mencionó nombres de políticos

Cachiro: Sí señor, eso fue lo que le contesté

Fiscalía: ¿también trabajó con miembros del Partido Liberal o conoce este tipo de personas?

Fiscal: Pase a la Prueba 502, página 2. ¿Qué tipo de ayuda le dio?

Cachiro: Sí conozco varios, entre ellos Midence Martínez, él nos ayudaba desde el año 2004, señor. Él le daba entrenamiento militar a las personas que recibían el cargamento de cocaína.

Fiscalía: ¿Usted que hacía?

Cachiro: Yo los sobornaba.

Fiscalía: ¿Conoce a Fredy Nájera?

Cachiro: Sí.

Fiscal: ¿Qué tipo de ayuda dio Fredy Nájera a los Cachiros?

Cachiro: Nos ayudaba con el recibimiento de aviones cargados con cocaína en San Esteban, Olancho, en su pista.

Fiscalía:¿conoció a Juan Ramón Mata, le ayudaba también a Los Cachiros?

Cachiro: También él nos ayudaba a Los Cachiros aproximadamente en 2006 hasta 2013 o 2014.

Fiscalía:¿Quién es el chino?

Cachiro: Es un trabajador de Wilter Blanco y se mandó a asesinar porque se capturó en una operación cuando se recibía una lancha en altamar

Fiscal: ¿De cuántos asesinatos eres responsable en el acuerdo?

Cachiro: Setenta y ocho.

Fiscal: ¿Y qué debe hacer en virtud del acuerdo?

Cachiro: Decir la verdad y testificar cuando me lo pidan.

Fiscal: Pase a la Prueba documental 704, el Acuerdo de declaración de culpabilidad, Apéndice A, página 3: ¿es ese el asesinato de Chino?

Cachiro: Si.

Fiscal: Si recibe la carta 5K1, ¿tiene que seguirla el juez?

Cachiro: No.

Fiscal: ¿Quién decidirá tu sentencia?

Cachiro: El juez.

Fiscal: No tengo nada más.

Devis Leonel Rivera Maradiaga, 41 años, ex cabecilla del grupo criminal de Los Cachiros, nuevo testigo de los fiscales federales de Estados Unidos, ha involucrado a exfuncionarios, políticos y expolicías en la mayor red de narcotráfico y corrupción en Honduras.

Rivera Maradiaga admitió estar detrás del asesinato de al menos 78 personas y hace cuatro años selló un trato con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para entregar pruebas de un esquema de corrupción que ha salpicado los altos niveles políticos y policiales de Honduras incluido el hermano del presidente Juan Orlando Hernández, exdiputado de 40 años acusado de narcotráfico “a gran escala” por el Departamento de Justicia.

El ex capo declaró en marzo de 2017 que pagó al menos un soborno entre 2013 y 2015 al hermano del actual mandatario hondureño para agilizar pagos del Gobierno a una empresa creada por Los Cachiros.

El jueves, la fiscalía presentó como testigo a un expolicía corrupto, quien aseguró que trabajó para el Tony Hernández, a quien proveía información y protegía cargamentos de cocaína para evitar que fueran robados o decomisados.