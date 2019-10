Hermano de Tony Hernández: Fiscalía está desesperada

Nueva York, Estados Unidos

Amílcar Hernández, hermano de Juan Antonio “Tony” Hernández, dijo este miércoles tras la primera audiencia del juicio de este, que la fiscalía que representa al gobierno delos Estados Unidos no presentó pruebas concretas que sustenten las acusaciones en contra de su hermano.

En declaraciones bridadas a los medios de comunicación que acudieron a la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, Amílcar señaló que la fiscalía no presentó nada nuevo, más allá de repetir los cargos que previamente había formulado por escrito.

Destacó como un aspecto positivo de la audiencia que el Juez Kevin Castel, asignado al caso de Tony, enfatizara en sus instrucciones al jurado “que se centraran en la presentación de las evidencias, más que en la presentación de argumentos” que no fuesen apoyados con evidencias.

Con respecto al alegato de la fiscalía de que el Joaquín “Chapo” Guzmán aportó un millón de dólares a la campaña del presidente Juan Orlando Hernández, Amílcar señala que el fiscal “no presenta evidencias, ningún papel, más que ligar la figura del presidente y Juan Antonio”, dijo Amílcar, quien además es abogado.

Este actuar de la fiscalía, observa Amílcar es una seña de que “estamos viendo es que la fiscalía, en su ánimo desesperado (por no tener) ninguna prueba contundente, lo que pretende es arrastrar una figura política a un humilde e inocente como es Juan Antonio Hernández”.

Consultado sobre la posibilidad de que se haya recibido el dinero del que habla la fiscalía, Amícar respondió que "yo como abogado me remito a las evidencias y yo no he visto ninguna evidencia en esta apertura de juicio; (…) no soy yo el que debe responder esa pregunta porque no estamos ligados a la figura presidencial, yo estoy por Juan Antonio Hernández Alvarado”.

Se estima que el juicio de Tony Hernández se prolongue por un período de 10 a 12 días, por lo que Amílcar Hernández dijo que la familia planea acompañarlo durante todo ese tiempo, como muestra de apoyo.

Amílcar manifestó su esperanza de que al final de demuestre la inocencia de Tony y sea absuelto de todos los cargos.