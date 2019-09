“Eliminen títulos fraudulentos y busquen a los testaferros”: ambientalistas

SAN PEDRO SULA.

Ambientalistas de Tela exhortan al Congreso Nacional a eliminar los títulos de tierra y usufructo que el INA y el Instituto de Conservación Forestal (ICF) emitieron de forma fraudulenta y que ahora son los causantes de la destrucción de los dos parques nacionales de Tela.

Además, le solicitan al Ministerio Público y a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) revisar la documentación para descubrir a los funcionarios que extendieron los títulos y a los testaferros.

“Estos títulos deben ser revisados porque seguramente cambiaron de propietarios, es un estudio que deben hacer en el Instituto de la Propiedad (IP). No sabemos si hay testaferros dentro de esto que aparecen con un nombre”, dijo Ferdinand Florentino, presidente de la Fundación para la Protección de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (Prolansate).

En la edición de ayer, Diario LA PRENSA publicó un artículo de investigación en el cual revela qué instituciones del Estado concedieron títulos de tierras y usufructo a particulares en el parque nacional Jeanette Kawas y parque nacional Punta Izopo.

Florentino explicó ayer que Prolansate “ha levantado todos los reportes y se los ha entregado a la Fiscalía del Ambiente, pero no procede (...). Hay títulos de propiedad que están registrados en el IP y están dentro del área núcleo. Eso no puede ser posible. Las autoridades conocen esto, pero no quieren aplicar la ley”, dijo. “Nosotros pedimos la aplicación de la ley. Se tienen que salir de la zona núcleo para que los humedales se recuperen ellos mismos”, planteó.

Frente a la displicencia de esa entidad, “yo solo necesito cinco minutos para hablar con el presidente de la República para decirle qué es lo que deben hacer”. Desde el punto de vista de Alejandro Andino, uno de los fundadores de Prolansate, todo el municipio de Tela debe unirse para vigilar los parques nacionales y exigir el cumplimiento de la ley porque esta “lucha es contra grandes poderes”.

Andino, quien huyó del país hace 18 años tras sufrir un atentado, advierte que “gente de poder y políticos se han confabulado para apoderarse de las reservas”.

“Los verdaderos guardianes de estas áreas deben ser las comunidades. Esos sembradíos grandes que se están dando no son de gente de aquí. Hay que parar esas anomalías”, dijo.

Los funcionarios locales del Instituto de Conservación Forestal y del Ministerio Público, por carecer de bajo presupuesto, no han logrado en dos décadas enfrentar el avance de los depredadores.

“En la zona tengo seis años de estar como empleada de la institución. Sé de la problemática, de la emisión de títulos en la zona protegida Jeanette Kawas, sin embargo, como empleada de esta institución, se hizo una reunión hace 4 ó 5 años y se presentó este problema a la autoridad del parque (...) para ver a fondo quiénes tenían los títulos y los responsables, pero no se le dio el seguimiento”, dijo Alba Ocampo, directora local de ICF. Ella cree que las autoridades centrales deben intervenir para solventar el problema.