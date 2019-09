Exoficial de policía y primo de "Tony" Hernández fue depurado hace un año

Tegucigalpa, Honduras.



El exoficial de Policía, Mauricio Hernández Pineda, primo del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue depurado en agosto del año pasado, según confirmaron las autoridades policiales de Honduras mediante un comunicado.



Mauricio Hernández Pineda supuestamente conspiró para el tráfico de drogas con su primo, Juan Antonio Hernández Alvarado, “Tony Hernández”, preso en EEUU, para importar cantidades de toneladas múltiples de cocaína a los Estados Unidos, según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.





La misma fue presentada ante la corte federal de Manhattan y se establece que conspiró para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. El caso se asignó al juez federal de distrito P. Kevin Castel.





COMUNICADO





La Secretaría de Estado en el despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional de Honduras ante la reciente publicación en la página web www.justice.gov United States Department of Justice (Departamento de Justicia de los Estados Unidos), a la opinión pública en general comunica:



1- Tras el anuncio oficial de la acusación formal de la Corte Federal de Manhattan al ciudadano Mauricio Hernández Pineda acusado de conspirar para importar cocaína a los Estado Unidos y delitos relacionados con armas de fuego que involucran el uso y posesión ametralladoras y dispositivos destructivos.



2- Nuestros registros oficiales detallan que el señor Hernández Pineda fue cancelado de sus funciones por la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional el 23 de agosto del año 2018, por reestructuración.



3- Reiteramos que la Policía Nacional de Honduras en el marco de la transparencia y la imagen institucional no tolera actos reñidos con la ley de parte de sus miembros y presta de manera permanente toda la colaboración requerida por los órganos operadores de justicia nacionales como extranjeros para esclarecer y judicializar los casos que vinculan a ex miembros de la institución.