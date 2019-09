Miles de hondureños quedados en Guatemala

Guatemala.



El endurecimiento de controles y políticas migratorias en Estados Unidos y México ha provocado que cada vez más hondureños renuncien a buscar el famoso “sueño americano” porque han quedado varados en Guatemala.



La comparación de índices de pobreza, violencia, educación, desempleo y desnutrición, por mencionar algunos, entre Honduras y este país evidencian que ambos tienen realidades y problemas sociales muy similares, pero esto no detiene a los hondureños que anhelan encontrar mejores oportunidades.



El equipo periodístico de Diario LA PRENSA viajó a Guatemala y comprobó que, aunque el principal destino de los migrantes hondureños sigue siendo México o Estados Unidos, cada vez son más los que, resignados a no poder llegar hasta Norteamérica, se quedan en territorio guatemalteco. La Casa del Migrante en la capital de Guatemala reveló que este año han atendido a más de 8,300 migrantes y de ellos un 70% (unos 5,810) eran hondureños, muchos de ellos resignados a quedarse a vivir en ese país.



“Me quedaré en Guatemala y pediré refugio. Aquí hay trabajo, hay oportunidades, confiamos en que nos darán el permiso para trabajar. En Guatemala nos han tratado muy bien”, dice Ingrid Elizabeth Matamoros, del departamento hondureño de Choluteca.

Siete de cada 10 migrantes que han llegado este año a la Casa del Migrante en Guatemala han sido hondureños. Fotos: Melvin Cubas

“Quiero quedarme en Guatemala. A diferencia de Estados Unidos o México aquí voy a andar libre, no voy a esconderme de Inmigración, en Guatemala es mejor”, afirma.



La firma del acuerdo de autoridades guatemaltecas con EEUU, por el que Guatemala sería un “Tercer País Seguro”, con lo que albergaría a solicitantes de asilo, también ha animado a muchos hondureños, quienes no saben que el convenio ni siquiera está vigente aún.

Comparación

La comparación entre Honduras y Guatemala no avala la idea de un “sueño guatemalteco”.

Según datos oficiales, 59.3% de guatemaltecos viven en la pobreza, mientras que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) indica que en Honduras el 61.9% de la población es pobre.



En Honduras, el 22% de los niños sufren desnutrición, mientras que Guatemala es el país de Latinoamérica con el mayor porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con un 46.5%.

Debido al endurecimiento de políticas migratorias en EEUU y que el camino a Norteamérica se ha dificultado, muchos hondureños están optando por solicitar refugio en Guatemala, llevando documentos para probar que su vida corre peligro en Honduras.

El año pasado, Honduras tuvo una tasa de homicidios de 41.27% por cada 100,000 habitantes, mientras que en Guatemala fue de 27% por cada 100,000.



La tasa de analfabetismo, tanto en Honduras como en Guatemala, es de casi el 13% y el porcentaje de trabajadores que laboran en el sector informal es del 70% en los dos países. Sin embargo, a migrantes hondureños en Guatemala poco les importan estas cifras, informes, índices y porcentajes. Dicen que si les toca, se quedan aquí.

El duro despertar

El hondureño José Ariel Contreras también dejó todo atrás y emigró a Guatemala para aventurarse a encontrar una oportunidad de superación.



“Lo ideal sería llegar hasta Estados Unidos, pero está muy difícil y hasta la frontera de México está muy vigilada, pero aquí en Guatemala quizás es la mejor opción, es lo seguro, porque aquí no me van a deportar. Peor de lo que estaba en Honduras no voy a estar”, considera Contreras.

Los indicadores de Honduras y Guatemala son una clara muestra de que ambos países enfrentan retos y problemas similares.

Pero Astrid de la Cruz, quien trabaja haciendo trámites migratorios a extranjeros en las afueras de la Dirección General de Migración en Ciudad Guatemala, cuenta que “Entre 20 y 25 hondureños a la semana vienen buscando refugio. Eso lleva su tiempo y ellos buscan quedarse en albergues mientras avanza el proceso”, dijo a LA PRENSA.



De la Cruz aseguró que es duro ver como llegan engañados varios hondureños.



“Es triste ver como llegan varios hondureños engañados creyendo que toda su vida se va a resolver aquí de un segundo a otro”.



La mujer recordó un caso dramático de la que fue testigo.



“Hace como un mes vino una joven hondureña con una bebé de dos años. Le ayudamos porque la bebé no había comido nada. Ella venía engañada creyendo que todo sería fácil y la realidad es que es bastante complicado sacar una residencia o conseguir un permiso de trabajo. Vender dulces en la calle es lo que termina haciendo la mayoría”, reveló.

Refugio

En todas las aduanas terrestres guatemaltecas hay un póster que indica: “Si tu vida corre peligro y no puedes regresar a tu país tienes derecho a solicitar protección como refugiado en Guatemala”. Un poco más abajo del cartel se lee: “El proceso es totalmente gratuito” y “No es necesario presentar ninguna documentación”.



Además se detalla que “puedes hacer tu solicitud con autoridades migratorias en aeropuertos, puntos fronterizos y en la oficina central”, esta última, en la capital guatemalteca.



Parece tan sencillo, pero las cifras brindadas por la Dirección General de Migración de Guatemala evidencian que no es fácil cumplir con todos los requisitos.



Este año solo 35 hondureños han completado los pasos para la solicitud de refugio en Guatemala, mientras que en 2018 apenas fueron 38.