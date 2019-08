Pepe Lobo: “Almagro ya tiene su presea y puede conseguir más recursos”

TEGUCIGALPA.

“Ella sabía que el fallo sería adverso, porque sabemos donde estamos”. Así reaccionó el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) quien catalogó de “show” la lectura del fallo donde se declaró culpable a su esposa Rosa Elena Bonilla de 52 años, presa desde el 28 de febrero de 2018.

En medio del tumulto de periodistas que lo abordaban para escucharlo, Pepe Lobo jamás dejó de sonreír.

Calificó la decisión del tribunal como ilegal. Se mostró en desacuerdo con la sentencia y anunció que irá a instancias internacionales para lograr la libertad de su esposa.

Sépalo El 28 de febrero de 2018 fue capturada la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, acusada de apropiarse 12 millones de lempiras.

“Uno puede ir a la Corte Suprema. Y si ahí la decisión es adversa podemos ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Iremos a donde sea hasta que ‘mi Rosa’ esté libre porque no tiene por qué estar ahí (presa)”.

“Yo no voy a entrar en los detalles legales porque tenemos acciones legales que hacer y no hay que darles luces. Si la Corte falla en contra de doña Rosa vamos a instancias internacionales. Este caso se gana allá porque ahí no se hacen violaciones al debido proceso”, continuó.

Además Lobo Sosa dijo que está bien que haya salido libre Lena Gutiérrez, a quien considera víctima del actual gobernante.

Al ser consultado sobre cómo tomó su esposa el fallo en su contra, Lobo contestó: “Reaccionó bien. No te voy a decir que alegre. Lógicamente es un golpe para ella, sobre todo para sus hijos que son los menores”.

Señaló que tras la condena hay un origen.

“Ya Almagro tiene su presea y puede conseguir más recursos. El problema va a ser que nosotros vamos a la Corte, aunque sabemos que no debemos ir por la situación que ustedes conocen. Pues ni modo, esperaremos que caiga el que tenga que caer”.

Lobo Sosa considera que hubo falta de ética y respeto a la Constitución de la República. Y añadió: “Nosotros esperábamos unos 500 años, ustedes saben cómo es esto ahora. Un montón de inventos que hacen”, ironizó.

Reacciones

Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), reaccionó a través de su cuenta de Twitter. “Rosa Elena Bonilla de Lobo se convierte en la primera ex primera dama de Honduras en recibir una sentencia condenatoria. La justicia por fin no hizo fraude”.

Más temprano, el CNA aseguraba que el caso de la Caja Chica de la Dama tenía respaldos probatorios suficientes para solicitar una pena de 81 a 128 años.

Sépalo La sentencia contra Rosa Elena Bonilla de Lobo es histórica, pues es la primera vez que una ex primera dama es enjuiciada y encontrada culpable.

Por su parte, la Ufecic en Twitter afirmó: “Un fallo sin precedentes”. Y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) destacó: “Primera sentencia de caso de investigación penal integrada Ufecic/Maccih). Omar Rivera, de la sociedad civil, señaló: “Sabor agridulce deja jornada judicial de hoy. Tenemos reto como nación de fortalecer independencia y capacidades de instituciones operadoras de justicia para que luchen con éxito contra corrupción e impunidad. Felicidades a fiscales y jueces que hicieron bien las cosas”.