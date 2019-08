Pepe Lobo vuelve a negar que recibió dinero de narcotraficantes

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente Porfirio Lobo Sosa este domingo negó rotundamente haber recibido dinero de narcotraficantes como lo señala un documento de la Fiscalía de Estados Unidos.

En el documento que la fiscalía envió a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York sobre un proceso judicial contra el hondureño Juan Antonio (Tony) Hernández, aparece involucrado su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández y el expresidente Lobo Sosa.



El documento se refiere a un CC-4 (co-conspirador-4), a quien identifica como “elegido presidente de Honduras a fines de 2013”. También identifica de manera similar como CC-3 (co-conspirador-3), que parece ser el expresidente Porfirio Lobo, y a un ‘Testigo Cooperante - 3’, (CW-3), que es Alexander Ardón, exalcalde del Partido Nacional de El Paraíso, Copán, acusado por los fiscales estadounidenses en enero.

Lobo, desde una conferencia de presa que ofreció en Tegucigalpa, aseguró que fue en su gobierno que se materializó la extradición. "Yo la negocié directamente con Estados Unidos”.

Aseguró estar "con la frente en alto" ante el pueblo hondureño.

Lobo cuestionó que Hernández insiste en decir que "luchó con la extradición", pero en realidad fue él quien viajó a Estados Unidos a negociar con las autoridades de ese país la posibilidad de extraditar a hondureños vinculados al narcotráfico y crimen organizado.

No obstante, dijo que "no va demeritar" el trabajo que ha realizado Hernández contra la delincuencia en el país, que registra una media diaria de once asesinatos.

El expresidente terminó su comparecencia pidiendo al mandatario de turno que presente su renuncia.

La Fiscalía federal asegura que el hermano del presidente y sus conspiradores se involucraron en esta conducta para enriquecerse, para financiar campañas políticas de candidatos del Partido Nacional de Honduras, incluyendo, pero no limitado a las elecciones del 2009 y el 2013 y para mantener su poder y posiciones políticas en el país.

Esa asociación le llevó a tener vínculos también con miembros del cartel hondureño del Valle y con colombianos y de acuerdo con la Fiscalía discutió una asociación con un político del Partido Nacional, que solo es identificado como "Testigo Cooperante 3", de quien dicen "también fue un narcotraficante a gran escala".

De acuerdo con la cadena Univisión este testigo cooperante sería Alexander Ardón, a quien Tony Hernández le dijo a CW-3 que podrían formar una asociación particularmente exitosa basada en la protección de CC-3 (Lobo) y CC-4 (Juan Orlando Hernández) si ganaban en las elecciones de 2009.

También que creía que CC-4 seguiría a CC-3 como presidente de Honduras y "continuaría protegiéndolos".

En el documento se habla de una reunión sostenida en el año electoral del 2009, en la que presuntamente CW-3 (Ardón) se habría reunido con CC-3 (Lobo) quien, según la Fiscalía, le pidió "apoyo financiero y logístico" para su campaña y para la de CC-4 (Juan Orlando Hernández, congresista en ese momento).

A cambio de ello, se ofreció protección y el nombramiento de un pariente para un puesto político, y según los fiscales, se acordó proporcionar dos millones de dólares.