Educación tiene listo plan de contingencia

Tegucigalpa, Honduras.

El magisterio regresó ayer a clases en la mayoría de las escuelas del país; sin embargo, anunció más acciones con el fin de obligar al Gobierno a derogar los decretos ejecutivos, que según su análisis, lesionan la educación y salud pública. Hoy no hay clases a nivel nacional.

“Los docentes regresamos a clases y al mismo tiempo nos reorganizamos para continuar con la lucha”, expresó Jury Hernández, dirigente del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma).

Datos El diálogo siempre será la principal bandera para solucionar la crisis, aseguran autoridades del Gobierno. Pero los dirigentes insisten en llamar a un gran paro para este lunes.

El ministro de Educación, Arnaldo Bueso, les hizo un nuevo llamado al diálogo ayer a las 3:00 pm, pero los dirigentes no se presentaron. Bueso manifestó que “ya habíamos acordado dar respuesta a los ocho puntos que ellos estaban exigiendo; no obstante, ahora ellos dicen que no”. Señaló que “ya tenemos un plan de contingencia en la que se darán a conocer las acciones a tomar, sin abandonar nunca el diálogo”.

4 semanas lleva el conflicto entre Gobierno y gremios. Días de clases perdidos son 10 en algunos centros.

Conferencia. Los decretos ejecutivos para la modernización y transformación de los sistemas de salud y educación no violentan derechos humanos y no privatizan los servicios. Así lo dieron a conocer ayer representantes del Gobierno en conferencia en la que se dejó plasmado que no habrá derogatoria de decretos como demandan los gremios.

La ministra de Coordinación General de Gobierno, Martha Doblado, dijo que “en cuanto a la privatización de la educación y de la salud, de manera contundente nosotros desmentimos tales enunciados, obviamente en base a ley y en base a acciones”.