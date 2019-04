Amargo adiós: su esposa y su hijo se le fueron en la caravana migrante

San Pedro Sula, Honduras.



Todas las despedidas son difíciles y más cuando se trata de seres tan queridos como tu esposa e hijos. Es lo que está atravesando en estos momentos el hondureño José Cano, un obrero de maquila originario de Jocón, Yoro, zona norte de Honduras.



Una enésima caravana de migrantes le punzó el corazón. Desde la Gran Terminal de San Pedro Sula salieron anoche su esposa y uno de sus hijos junto a un buen grupo de hondureños, entre los que van algunos niños aún de brazos. Estos hondureños parten a sabiendas de los riesgos innumerables que presenta la travesía.

LEA: Nueva caravana de migrantes sale de San Pedro Sula pese a las advertencias



"Yo solo ando entregando a mi familia que van para allá (Estados Unidos). Estoy unido ahora aquí, pero solo haciendo compañía. Acá en este grupo se encuentra un hijo mío y mi esposa. Somos de Jocón, Yoro", dijo José Cano.

El hondureño observa a su esposa cuando descansaba en el suelo previo a recorrer miles y miles de kilómetros hacia EEUU, cruzando Guatemala o El Salvador y México hasta llegar a los Estados Unidos en donde esperan los reciban con un asilo.

Agregó que su esposa y su hijo se marchan de Honduras "porque van buscando una comodidad mejor, ¡vivir mejor!, tal vez no como ricos pero tal vez tener una comodidad mejor".



Cuando Diario LA PRENSA le consultó a José Cano sobre cómo se enteró de la nueva caravana, el hombre dijo: "Nos enteramos por vía Facebook".

LEA: Estos son los requisitos para la visa H2 que permite a hondureños trabajar en EEUU



Contó que su esposa y su hijo (que es menor de edad) "ya días tenían planes de irse y estaban esperando una oportunidad. La vez pasada no pudieron, tenían el plan, pero no pudieron salir por el dinero. Ahorita tampoco llevan dinero, pero aún así decidieron irse".



"Tengo cinco hijos. Dos menores de edad, uno tiene 10 años y el otro 7, también tengo dos que son mayores de edad. Y quinto, que también es menor, es el que se me va. Tiene 13 años", sostuvo.



Pero por qué se va Ana Velásquez, la esposa de José Cáno. La respuesta la da el propio Cano. Su marido.

LEA: Segundo grupo de migrantes hondureños inicia éxodo hacia EEUU



"Mi esposa se va porque no tiene trabajo. Tiene de estar desempleada desde hace muchísimo tiempo. Yo trabajo en una maquila y por eso me quedo, me voy a hacer cargo de los hijos que quedan", relató.



Le preguntamos si sentía miedo. Le expresamos lo que ya sabía, que ese camino era peligroso, que allá en Estados Unidos se necesitaban manos samaritanas para que les echen la mano si logran cruzar.



"No es fácil", dijo y agregó que "primeramente uno tiene que confiar en Dios. Él es el que hace las cosas. Y sobre quién nos puede ayudar, pues... haber quién hace el favor de ayudarles".



"Me preocupo mucho. Pero soy fuerte. Ver salir a mi familia... yo me quedo porque ahorita estoy trabajando y tengo que ser responsable", concluyó.





LEA: Imágenes de la nueva caravana migrante que sale de San Pedro Sula rumbo a EEUU