Estos son los costos de las multas más frecuentes a los conductores

San Pedro Sula, Honduras.

Miles de hondureños ya respiran el descanso de la Semana Santa. Los planes están hechos y una de las opciones es viajar a las playas, ¿pero ya revisó su vehículo, su licencia y sobre todo es de las personas que respetan las leyes de Tránsito?.

Cuando se viaja lo que menos se quiere es que lo detengan en un operativo y le apliquen una infracción, por ello usted debe estar al tanto de cuáles son las faltas que no debe cometer al momento de manejar.

Tome nota y evite una infracción



Faltas graves, artículo 98 de la Ley de Tránsito

Costo a pagar 600 lempiras



98-01: Conducir sin haber obtenido licencia



98-04: No portar placas reglamentarias



98-05: Conducir con exceso de velocidad



98-09: Cruzar o circular sobre las aceras o medidas



98-10: Irrespetar la señal de alto



98-12: Salir del carril o conducir en zigzag



98-19: Desatender las señales o advertencias del policía



98-24: Realizar actividades extras a la conducción (hablar por celular)



98-28: Conducir un vehículo sin luces reglamentarias



98-29: Conducir vehículos diferentes a los permitidos por la licencia (sin es pesada o liviana)



98-34: Permitir que una persona sin licencia conduzca



98-36: Circular en contra vía



98-37: Virajes prohibidos



98-38: Conducir con exceso de pasajeros





Faltas menos graves, artículo 99

Costo a pagar 400 lempiras



99-01: Licencia vencida



99-07: No llevar placas en el lugar correspondiente



99-08: Estacionarse en lugares no permitidos



99-10: Que el bus se desvié de su ruta establecida



99-11: Que los buses bajen o suban pasajeros fuera de la bahía



99-13: Que los buses circulen con las puertas abiertas



99-21: Conducir sin el casco



99-22: Conducir sin cinturón



Faltas Leves, artículo 100

Costo a pagar 300 lempiras



100-01: Conducir con la revisión vencida



100-02: Mal estacionado



100-07: Negarse a recibir la esquela