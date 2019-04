EEUU publica lista de hondureños corruptos

Tegucigalpa, Honduras.

El Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó la "lista magnitsky" o "lista negra" de funcionarios centroamericanos corruptos.

El congreso estadounidense aprobó el año pasado en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA por sus siglas en inglés) una enmienda que requería que el Departamento de Estado les proporcionara la lista de funcionarios corruptos del triángulo norte.

En su momento, el mandatario estadounidense Donald Trump ordenó que se le revocara la visa a las personas que fueran incluidas en este listado e incluso firmó una ley.

En el caso de Honduras, aparecen en la lista: Mario Zelaya, Javier Pastor, Carlos Montes, José Boris Espinal, Nelson Abdalah Ghawi, Darío Mejía, Teodoro Bonilla, Marcelo Chimirri, Yani Rosenthal y Yankel Rosenthal.

Cabe mencionar que ocho de los diez mencionados arriba ya fueron condenados en Honduras y el resto en Estados Unidos por distintos casos de corrupción.

La congresista Norma Torres, promotora de dicha nónima, se ha pronunciado inconforme considerándola "una farsa", a través de un comunicado.

"Es increíble que el Departamento de Estado se haya retrasado 53 días en entregar este informe y esto es lo que nos dieron. Si el Congreso quisiera una lista de funcionarios que fueron sentenciados o sancionados, lo hubiéramos buscado en Google", inició diciendo.

Además acusó al Gobierno del presidente Donald Trump de encubrimiento, según ella, por no mencionar a más funcionarios.

"Sabemos, y todos los expertos del Departamento de Estado también saben, que el gobierno de los Estados Unidos tiene conocimiento de muchos, pero muchos funcionarios corruptos en Centroamérica que no fueron incluidos en el informe. Al ocultar intencionalmente los nombres de funcionarios corruptos en Centroamérica así desafiando la intención del Congreso, la administración de Trump se está involucrando en un encubrimiento".

Al finalizar sentenció, "Esto no se puede soportar. Haré todo lo que esté a mi alcance para garantizar que el Departamento de Estado sea honesto con lo que sabe”.

By willfully concealing the names of corrupt government officials in Central America, in defiance of Congress’ intent, the Trump administration is engaging in a cover-up. https://t.co/qlzakSyhVD pic.twitter.com/XGXMc3yKVT — Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) April 4, 2019

En el caso de Guatemala, los señalados en la lista son Juan de Dios de la Cruz (exdirectivo del IGSS), Ingrid Roxana Baldetti (exvicepresidenta), Mauricio López Bonilla (exministro de Gobernación), José Armando Ubico Aguilar (diputado), Gudy Rivera (exdiputado), Édgar Baltazar Barquín Durán (expresidente del Banco de Guatemala), Erick Santiago de León (exmagistrado).