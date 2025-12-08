Nasry Asfura sigue al frente de la elección, pero Nasralla acorta la diferencia

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, por quien el presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió el voto a los hondureños, sigue al frente en el escrutinio, que se reactivó este lunes después de tres días de parálisis, cuando van escrutadas más del 90 % de las actas, según registros del ente electoral. En la última actualización, registrada a las 15:15 pm de este lunes 8 de diciembre, con el 92.09% de las actas escrutadas, Asfura encabeza los resultados con 1,187,303 votos (40,13%), contra 1,175,022 (39,72%), que acumula el candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, también conservador.

En tercer lugar, continúa la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con 566,382 papeletas (19,14%), según el informe oficial preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Reanudación del conteo tras más de 48 horas paralizado

Asfura sigue manteniendo una ventaja de unos 12,281 votos sobre Nasralla, que sumaba hasta el pasado viernes, cuando la web del CNE dejó de funcionar por "problemas técnicos", según la consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall. Lo lento que va el escrutinio ha acrecentado la incertidumbre entre los hondureños, que a más de una semana de las votaciones del 30 de noviembre siguen sin conocer al presidente electo de su país.