Semana Santa: El martes inician revisión al transporte público  

Tegucigalpa, Honduras.

Este martes 5 de marzo se iniciará el proceso de revisión de todas las unidades del transporte público de personas que realizarán excursiones en la Semana Santa.

Las revisiones se harán por parte de las autoridades que representan a las veintitrés instituciones del Comité Nacional Para la Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm).

El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) será el ente que encabeza el proceso con el apoyo de las demás instituciones, indicaron las autoridades en un comunicado.

El subinspector general del IHTT, Alfonso Reyes Discua, invitó a los transportistas y conductores a que revisen sus unidades del transporte público.

Sin las revisiones, el transporte público no podrá circular; a excepción de la modalidad urbana ya que ellos realizan a diario el tránsito a nivel nacional.

3. ¿Qué pasa si el vehículo no es revisado?

Con las revisiones físicas, técnicas y mecánicas se busca evitar accidentes de tránsito a consecuencia de desperfectos mecánicos. Su valor es totalmente gratis y no conlleva más de veinte minutos.

5 Estadísticas

En Semana Santa de 2018 se otorgaron 6,109 Permisos de Demanda Extraordinaria y se revisaron cerca de tres mil revisiones a nivel nacional.



Se decomisaron 21 unidades del transporte público por no portar ningún tipo de documentación legal y se sancionaron 353 automotores, estos últimos, por exceso de pasajeros, el no respeto del descuento de la tercera edad y el no portar la revisión.